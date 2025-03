Neighbors: Suburban Warfare startet am 17. April im Early Access

Der neueste Multiplayer-Titel von Invisible Walls Neighbors: Suburban Warfare hat jetzt ein Early-Access-Veröffentlichungsdatum. Ab dem 17. April kannst du das Spiel auf dem PC kaufen und anfangen, deine Nachbarn und ihre schönen Häuser zu verprügeln und sie auseinander zu reißen, in der Hoffnung, dass sie dir nicht das Gleiche antun.

Verrückte, cartoonhafte Gewalt und Apparaturen, die direkt aus Looney Tunes und Home Alone stammen, sind in Neighbors: Suburban Warfare in Hülle und Fülle zu finden, wie ihr im Trailer unten sehen könnt. Du hast die Wahl zwischen acht spielbaren Nachbarn, darunter eine süße alte Dame, die ihre Ofenhandschuhe gegen Boxhandschuhe tauscht, und ein Mann, der sich selbst aus einer Kanone schießen kann.

Wenn ihr das Spiel vor dem Kauf ausprobieren wollt, dann hat Invisible Walls heute Abend auf der Future Games Show auch eine offene Beta enthüllt, die von heute Abend bis zum 24. März läuft. Wenn ihr mehr von unseren Eindrücken hören wollt, haben wir das Spiel vor ein paar Wochen gespielt und unsere Gedanken hier geteilt.