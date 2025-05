Neighbors: Suburban Warfare (Früher Zugang)

HQ

Was wäre das Leben ohne den Nachbarn, der sein teures Auto und seinen schicken neuen Pool zur Schau stellt? Mit einem knappen Nicken und einem falschen Lächeln willst du tief in deinem Inneren alles zerschlagen. Es ist ein lustiger Zufall, dass ich das erwähne, denn genau darum geht es bei Neighbors: Suburban Warfare auf den Punkt gebracht. Aber das ist noch nicht alles, natürlich werden wir auch die Möbel des Hauses abreißen, sei es der Fernseher, der Backofen und die Waschmaschine, um die Schlacht zu gewinnen und die Vorherrschaft über die Straße zu beanspruchen.

Das Spiel von Invisible Walls befindet sich derzeit im Early Access auf Steam und daher basiert auch diese Rezension auf einer Version des Spiels, die sich in der Entwicklung befindet. Uns wurde versprochen, dass es in Zukunft deutlich mehr Spielmodi, Charaktere und neue verrückte Waffen geben wird, aber so wie es aussieht, haben wir ein Multiplayer-Spiel, bei dem jedes Team aus vier Spielern besteht und das Hauptziel darin besteht, in den Garten des Nachbarn einzudringen, in sein Haus einzudringen und mindestens vier Objekte zu zerstören, um das Spiel zu gewinnen. Es mag einfach klingen, ist es aber nicht, und es ist von Anfang bis Ende chaotisch mit einem ungewöhnlich verdrehten Slapstick-Geschmack. Getreu dem Genre haben wir eine Charaktergalerie von Kämpfern zur Auswahl, in der jeder Nachbar eine einzigartige Fähigkeit und unterschiedliche Eigenschaften sowie eine klassenspezifische Waffe hat, wobei sich einige eher für den Angriff und andere für die Verteidigung eignen.

In der Version, die ich getestet habe, stehen acht Nachbarn zur Auswahl; Kevin richtet mit seiner Steinschleuder und seinem Entenhaken Unheil an und kann sich in Festungen fortbewegen wie kein anderer; Doreen ist eine ältere Dame und ehemalige Boxerin, die durch Spezialfähigkeiten an Größe zunehmen und nach vorne donnern und Aufwärtshaken austeilen kann. Louie, der Pyrotechnik liebt, kann ferngesteuerte Sprengladungen zünden oder Böller werfen, die den Gegner blenden; P.A., der ein Zirkuskostüm trägt, rollt in einer Kanone herum, kann sich aber auch in die Luft katapultieren und wie ein Komet auf dem Boden aufschlagen, um Flächenschaden zu verursachen; Innocent Mary-Jean ist auf Tarnung spezialisiert und kann Türen öffnen oder feindliche Positionen per Radar aufdecken. Chad hat sowohl einen Bizeps als auch eine Schürze, während er im Nahkampf einen Staubsauger schwingt, wenn er nicht gerade die Richtung ändert und damit schießt. Gramps ist ein alter Mann mit Hut und Hosenträgern, der seine Teamkameraden verbinden, aber auch wiederbeleben kann, wenn sie im Kampf fallen. Kim, in einem Motorradanzug, kann nicht nur seinen Schraubenschlüssel als Waffe werfen, sondern auch das Haus reparieren und einen selbstgebauten Turm bauen, der Schaden verursacht. Die Spezialfähigkeiten des Nachbarn können mit einem zugehörigen Timer nur sparsam eingesetzt werden und alle Charaktere können aufgelevelt werden, um neue Perks und Skins freizuschalten.

Werbung:

Ich identifizierte mich bald als Kevin, eine Figur, die von Home Alone und Dennis the Menace inspiriert war, was zu meinem Spielstil passte und wie nervig ich als Kind war. Eine kleinere Figur, die wie ein Wiesel herumhuscht und jedes Hindernis überwinden kann. Bevor das Spiel beginnt, darf das Team sein Haus mit unterschiedlichen Eingängen und Grundrissen auswählen. Sobald das Spiel beginnt, tut jeder sein Bestes, um Geld für sich selbst zu sammeln, indem er Gegner ausschaltet, aber gleichzeitig durch Teamgeist, indem er sich zu bestimmten Ressourcenboxen an neutralen Orten außerhalb der Häuser begibt, wo der Inhalt zum Kauf von Upgrades auf heimischem Boden verwendet wird, was es dem Team ermöglicht, fortschrittlichere Angriffs- und Verteidigungsoptionen zu kaufen. Was in der Regel bedeutet, dass beide Teams direkt auf die Ressourcenkisten auf der Karte zustürmen. Die Schachtel muss zerschlagen und der Inhalt zurück zur Basis getragen werden, er kann aber auch herumgeworfen werden.

Wer hat nicht schon einmal davon geträumt, seinen Nachbarn immer wieder mit einem Nudelholz zu schlagen?

Spezielle Werkzeuge müssen im Geschäft gekauft werden, um mit dem Abriss des Zauns und des Hauses des Nachbarn zu beginnen, es gibt verschiedene Stufen von Gegenständen, die unterschiedlich effektiv sind. Ein Hammer oder eine Säge wird dem Eigentum des Nachbarn nicht so viel Schaden zufügen wie ein Vorschlaghammer oder Presslufthammer. Gleichzeitig muss das Team sein eigenes Eigentum verteidigen und Barrikaden kaufen, um sie über Toren und Fenstern zu platzieren, oder elektrifizierte Zäune, Bärenfallen, Türme, die Basebälle schießen, oder Hüpfbretter, die den Nachbarn in den Wald werfen. Im Moment ist es ein ziemlich einfaches Modell und Gameplay, aber es schafft eine konstante Dynamik des Angriffs und der Verteidigung gegen das benachbarte Team, während du dich vor einer Vielzahl von Fallen und wütenden Nachbarn in Acht nehmen musst, während du versuchst, selbst vorzudringen. Das Spiel bietet auch kurze Pausen, in denen der Tag in die Nacht übergeht, in denen sich die Nachbarschaft erholen, Schäden reparieren, Strategien entwickeln, neue Verteidigungsanlagen errichten und Waffen im Laden durchstöbern kann, um wieder auf die Beine zu kommen. Wenn du versuchst, diese Zeit zu nutzen, um den Gegner zu überholen, gibt es einen kleinen Mops, der jeden sofort tötet, den er angreift, während er in dieser kurzen Nacht den Hof bewacht, also solltest du bis zum Morgengrauen warten, bevor du versuchst, den Nachbarn wieder zu vertreiben.

Werbung:

Meinen Mitmenschen auf der anderen Seite des Weges mit einer ferngesteuerten Möwe anzugreifen, macht so viel Spaß, wie es sich anhört.

Der eigentliche Spaß kommt natürlich, wenn du deinen Laden aufrüstest und die verrückteren Vorrichtungen kaufen kannst, die per Stellvertreter geliefert und in dein Grundstück geworfen werden - wo du oder dein Mitspieler die Spezialwaffe aufheben können. Ein persönlicher Favorit ist die Seagull-130 Gunbird, die sich über die klassische Killstreak aus Call of Duty lustig macht. Du stellst einen kleinen Kontrolltisch auf und steuerst ferngesteuert eine mit Abführmittel befeuerte Möwe, die Hochgeschwindigkeitskacke als Schüsse oder Eier als Bomben versprüht. Du kannst auch einen Transporter namens Drive By aktivieren, der heranrast und das gesamte gegnerische Team überfährt, während er wiederholte Donuts ausführt.

Die spielerisch unbeschwerte und rivalisierende Herangehensweise an das Spiel ist schwer zu übersehen, und die Nachbarn zur Auswahl ermöglichen es Ihnen, einen persönlichen Favoriten zu finden oder Ihre Rolle und Ihren Spielstil zu variieren. Das Design atmet Team Fortress 2 und Cartoon Network im Stil der 60er Jahre, wo das Spiel Unreal Engine verwendet, was großartig aussieht. Allerdings mangelt es heute an Levels und Spielmodi, auch wenn die Matches, die gespielt werden, in Bezug auf Design, Layout und absurde Waffen intensiv sind. Es hilft, wenn man sich verständigen kann, aber das Spiel ist clever genug, um einen ständig darauf aufmerksam zu machen, was vor sich geht, sowohl wenn das eigene Team in das Nachbarhaus eingedrungen ist, als auch wenn das eigene Haus angegriffen wird. Es ist schwierig, die volle Ambition des Spiels zu erkennen, wenn der Inhalt noch nicht fertig ist, aber bisher haben sie es geschafft, ein Erlebnis zu schaffen, das sich in Ton und Design von konkurrierenden Titeln abhebt. Es wird Spaß machen zu sehen, wie sich der Entwickler in seiner seltsamen, aber komischen Vier-gegen-Vier-Erfahrung entwickelt, die ich dennoch schon heute für eine Abwechslung vom Gewöhnlichen empfehlen kann.