Neid tritt in den Wettbewerb ein Rainbow Six: Siege

HQ

Die Esports-Organisation Envy hat vor ein paar Tagen eine Ankündigung versprochen, und sie hat sicherlich nicht enttäuscht. In seinem Bestreben, seine Rolle als eines der größten E-Sport-Teams der Welt wieder aufzunehmen, hat Envy jetzt auch einen Rainbow Six: Siege Kader unterschrieben, der sieben Personen in seine Reihen aufnimmt und in der North American League antreten wird.

Der Kader setzt sich aus den ehemaligen Spielern und Mitarbeitern von JJ and Co zusammen. Das bedeutet, dass wir davon ausgehen können, dass James "JJBlazt" Letkovsky, Nick "Snake" Janis, "Emilio", Riley "Rival" Killen, Shawn "Twiizt" Testa, Coach Rostyslav "ArcherOmix" Holoshchuk und Analyst Daniel "Lucan" Largent in Zukunft die Farben von Envy repräsentieren werden.

Wann Envy sein Rainbow -Debüt geben wird, beginnt die NAL am 12. Juni und die Teams kämpfen um Plätze beim Esports World Cup -Turnier des Spiels im August.