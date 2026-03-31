Nehmen wir Borderlands 4 s Hauptbösewicht in einem neuen Ölabdruck, dessen Erlös wohltätigen Zwecken zugutekommen

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Vielleicht liebst du ihn nicht, und vielleicht findest du ihn eher rücksichtslos als rau charmant wie Handsome Jack aus der Vergangenheit der Serie, aber es ist schwer zu leugnen, dass Borderlands 4 s Hauptbösewicht The Timekeeper heraussticht. Als goldene Galionsfigur des Planeten Kairos wirkt er nun noch luxuriöser, da er ein offizielles Porträt von Hand vom Künstler Erik Thor Sandberg bemalt hat.

Letzte Woche auf der PAX East angekündigt, verkauft Gearbox Drucke dieses Porträts von Timekeeper, die über Gamestop erworben werden können. Alle Erlöse gehen an Stack Up, eine Wohltätigkeitsorganisation, die sich für positive psychische Gesundheit und gegen Suizid von Veteranen durch Gaming und alles, was mit Nerdigkeit zu tun hat, einsetzt.

Die Abzüge werden am 25. Mai verschickt und kosten 50 Dollar, wenn Sie einen kaufen möchten. Es scheint etwas schwierig zu sein, sie ins Ausland zu bekommen, daher ist das vielleicht eher für ein US-basiertes Publikum gedacht. Trotzdem, wenn du ein Porträt behalten willst, das der Zeitwächter sicher von sich selbst in seinem Zuhause hätte, dann bist du jetzt frei, das zu tun. Außerdem hilfst du einer guten Sache. Win-win!