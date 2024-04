Nehmen Sie Live-Aufnahmen wie nie zuvor mit der DJI Avata 2 auf

HQ

Im Rahmen der neuesten Folge von Quick Look haben wir uns in die Lüfte erhoben! Brunnen... nicht wörtlich, aber wir haben das DJI Avata 2 Drohnensystem in den Mittelpunkt der neuesten Folge gestellt.

Dieses praktische Gadget nutzt ein FPV-Flugerlebnis, das mit dem Goggles 3-System von DJI verbunden ist, so dass Sie Aufnahmen machen und aufnehmen können, als ob Sie in der Drohne selbst herumfliegen würden. Die Drohne ist in der Lage, in superbreiter 4K/60fps HDR-Qualität aufzunehmen, und ihr RC Motion 3 -System ermöglicht es der Drohne, auch Akrobatik und mühelose Luftbewegungen und -tricks auszuführen.

Die Gedanken und Meinungen von Magnus zur DJI Avata 2 finden Sie in der neuesten Folge von Quick Look unten.