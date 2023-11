Nehmen Sie Ihren Fernseher überall hin mit, mit dem Straight Rollin' von Pedestal

HQ

Im Allgemeinen sind Fernseher nicht dazu gedacht, sich vom Entertainment-Schrank oder der Wand, an der sie montiert sind, zu bewegen. Pedestal hat sich dies zu Herzen genommen und beschlossen, eine Möglichkeit zu schaffen, wie Sie Ihren Fernseher einfach und mühelos zwischen Räumen und Orten bewegen können.

Dieses System, das als Straight Rollin' bekannt ist, ist ein Rahmen mit doppelten Ständern, die entweder normale flache Ständer sein können, um den Fernseher an einem Ort zu halten, oder stattdessen eine mobilere Option mit Rädern, die den Rahmen einfach zu bewegen machen.

Sie können einen genaueren Blick auf den Pedestal Straight Rollin' in unserer neuesten Episode von Quick Look werfen, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Fakten über den Rahmen teilt.