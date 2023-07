Nehmen Sie es mit der Zowie EC2-CW-Maus von BenQ auf

HQ

Die Wahl der richtigen Gaming-Maus kann eine höllische Herausforderung sein. Entscheiden Sie sich für ein leichtes Gerät? Einer mit mehr Eingängen? Ein kabelgebundenes oder ein kabelloses? Die Entscheidungen häufen sich, aber wir sind hier, um diese Entscheidung hoffentlich ein wenig zu erleichtern.

Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen E-Sport-tauglichen Maus sind, könnte das Thema der neuesten Folge von Quick Look genau das Richtige für Sie sein. In der neuesten Folge haben wir die BenQ Zowie EC2-CW-Maus in die Hände bekommen, ein Gerät, das über einen verbesserten drahtlosen Empfänger und ein asymmetrisches ergonomisches Design verfügt, zusätzlich zu einem 3370-Sensor.

Sehen Sie sich unbedingt die neue Folge von Quick Look unten an, um mehr über das Gerät und einige der anderen Funktionen zu erfahren, die es bietet.