Nehmen Sie Bässe mit dem Ultimate Ears Epicboom-Lautsprecher überall hin mit

Heutzutage gibt es viele Optionen auf dem Markt für alle, die einen Lautsprecher für unterwegs kaufen möchten. Von Marshalls eigenem Sortiment über JBL-Geräte bis hin zu kleineren Sonos-Optionen, um nur einige zu nennen, ist die Liste umfangreich. Zu dieser Sammlung gesellt sich jetzt ein Lautsprecher, der entwickelt wurde, um 360-Grad-Raumklang mit einem großen Bassprofil zu erzeugen, ein Lautsprecher, der Epicboom genannt wird und von Ultimate Ears hergestellt wird.

Mit einer langen Akkulaufzeit, der Möglichkeit, sich mit anderen Lautsprechern zu verbinden, um einen partyähnlichen Effekt zu erzielen, und sogar Wasser-, Staub- und Fallschutz mit IP67-Einstufung ist der Epicboom für eine Vielzahl von Gelegenheiten gebaut.

Um zu sehen, ob dieser Lautsprecher der nächste für Sie ist, schauen Sie sich unbedingt unsere neueste Episode von Quick Look unten an, in der unser eigener Magnus eine Menge Gedanken und Meinungen über den Epicboom teilt.