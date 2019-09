Negative Atmosphere erschreckt mit gruseligem Gameplay

Sun Scorched Studios hat uns weiteres Gameplay von Negative Atmosphere präsentiert, ihrem kommenden Third-Person-Survival-Horrorspiel. Im Video steht der Terror an Bord des Raumschiffs Rusanov im Fokus, das von einer mysteriösen Epidemie heimgesucht und anschließend in eine tiefe Dunkelheit getaucht wurde.

In den schwach beleuchteten Korridoren hören wir die Feinde meist schon lange bevor wir sie visuell wahrnehmen können. Ähnlich wie bei Dead Space müssen wir gegen Kreaturen antreten, die auf äußerst brutale Art und Weise unser Ableben einleiten. Außerdem gibt es an Bord eine gestörte KI, die Protagonist Samuel Edwards regelmäßig ans Leder möchte. Laut dem Entwickler sind die Ressourcen knapp, einschließlich Munition und Medikits, sodass Negative Atmosphere zweifelsohne eine angespannte Angelegenheit wird. Ein Erscheinungsdatum gibt es aktuell noch nicht, aber dafür haben wir bereits einen ersten Eindruck vom Game in unserer Preview bekommen.

