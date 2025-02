Need for Speed wird zurückkehren, aber nicht, während Criterion an Battlefield arbeitet

HQ

Wenn man bedenkt, dass Need for Speed Unbound nicht gerade aus den Regalen geflogen ist oder die Fans umgehauen hat, sind Sie wahrscheinlich nicht völlig überrascht, dass ein neues Spiel der Serie nicht gleich hier sein wird. Tatsächlich ist unklar, wann das nächste Need for Speed -Spiel überhaupt debütieren wird, da der Entwickler der Serie, Criterion, derzeit nicht einmal an einem NFS-Titel arbeitet. Stattdessen arbeitet es mit den anderen Teams von EA zusammen, um Battlefield fertigzustellen und zu sortieren und für seine bevorstehende Ankunft vorzubereiten.

Das bedeutet aber nicht, dass es nicht irgendwann wieder ein NFS geben wird. Battlefield -Chef Vince Zampella teilte kürzlich ein Statement mit Eurogamer, in dem er bestätigte, dass Criterion zwar im Moment die Kriegsanstrengungen für die Shooter-Serie unterstützt, aber wenn sie fertig sind, sie stattdessen zur Rennserie zurückkehren können.

"Das Need for Speed-Team von Criterion schließt sich seinen Kollegen an, die an Battlefield arbeiten. Als Unternehmen war es uns wichtig, das letzte Jahr zu nutzen, um auf unsere Need for Speed-Community zu hören und ihr Feedback zu nutzen, um Inhalte für Unbound zu erstellen.

"Mit einem besseren Verständnis dafür, was unsere Spieler von einem Need for Speed-Erlebnis erwarten, planen wir, das Franchise auf neue und interessante Weise zurückzubringen."

Das nächste Battlefield hat noch kein Veröffentlichungsdatum, aber es besteht die Möglichkeit, dass es irgendwann in diesem Jahr debütieren könnte. Sollte das der Fall sein, sollten wir wahrscheinlich frühestens in drei Jahren danach mit einem neuen NFS rechnen.