Need for Speed Unbound konnte in der Startwoche die Top Ten der britischen Verkaufscharts nicht knacken.

Freitag, der 2. Dezember, war wohl der letzte große Tag der Starts in der Spielebranche für 2022. Während es im Dezember einige aufregende Veröffentlichungen gibt, fielen an diesem Tag The Callisto Protocol, Need for Speed Unbound und Marvel's Midnight Suns alle auf einmal, und obwohl dies der Fall war, schaffte es nur eines der Spiele, die Top Ten der britischen Verkaufscharts zu knacken.

Und wie Gamesindustry.biz berichtet, war dies The Callisto Protocol, das auf den sechsten Platz der Liste aufstieg, mit einer Veröffentlichung, bei der es mehr Verkäufe erzielte als Saints Row und Gotham Knights während ihrer Startwochen.

Was Need for Speed Unbound und Marvel's Midnight Suns betrifft, so schaffte es letzteres auf Platz 26 der Liste (obwohl dies darauf zurückzuführen ist, dass das Spiel weitgehend auf PC-Spieler zugeschnitten ist), während ersteres nur auf Platz 17 der Liste kam. Während diese Daten die digitalen Verkäufe nicht berücksichtigen, sollte bekannt sein, dass die Veröffentlichung von Unbound im Vergleich zu Need for Speed Heat von 2019 um 64% gesunken ist.

Für diejenigen, die sich fragen, was die Top Ten Boxspiele der Woche sind; FIFA 23 steht wie erwartet an der Spitze, dicht gefolgt von Call of Duty: Modern Warfare II, gefolgt von God of War: Ragnarök auf dem dritten Platz, Mario Kart 8 Deluxe auf dem vierten und Pokémon Violet auf dem fünften Platz. Nach The Callisto Protocol auf dem sechsten Platz folgen Pokémon Scarlet, Nintendo Switch Sports, Sonic Frontiers und Animal Crossing: New Horizons.