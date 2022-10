Need For Speed Unbound kommt diesen Dezember

Nach einigen kürzlichen Lecks in den letzten Tagen haben EA und Criterion Games offiziell Need For Speed Unbound enthüllt, den nächsten Teil der Renn-Franchise. Dieses Spiel, das als "Straßenrennfantasie der nächsten Generation" beschrieben wird, fordert die Spieler auf, sich anzuschnallen und das Grand Tournament zu gewinnen, das führende Rennereignis in der Gegend von Lakeshore - dem Ort, an dem das Spiel spielt.

Uns wurde gesagt, dass der Titel eine Spielerkampagne mit "Nervenkitzel und Konsequenzen" sowie eine Upgrade- und Anpassungssuite enthalten wird, so dass Sie die von Ihnen gesammelten Autos personalisieren können, die auch als die "realistischsten Autos in der Geschichte des Franchise" beschrieben werden.

Zum Thema Visuals, wie Sie im Ankündigungstrailer unten sehen können, bietet das Spiel auch einen neuen Kunststil, der Street Art und Graffiti mit realistischen Designs verbindet, die alle Konsolen der aktuellen Generation und die neueste Hardware verwenden, um das Gameplay bei 4K und 60fps zu servieren.

Wann Need For Speed Unbound debütieren wird, wird das Spiel voraussichtlich am 2. Dezember 2022 auf PC-, PS5- und Xbox Series-Konsolen erscheinen. Vorbestellungen werden am 29. November 2022 eröffnet, wobei das Spiel für 69,99 US-Dollar für die Basisversion erhältlich ist.