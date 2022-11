Need for Speed Unbound ist nur 29,5 Gigabyte für PS5

HQ

Die Verwaltung des SSD-Speichers ist etwas, an das sich jeder PlayStation 5- und Xbox Series S / X-Benutzer an diese Generation gewöhnt hat, da sie im Allgemeinen weniger Festplattenspeicher haben als die Konsolen der letzten Generation, während die Spiele größer sind.

Glücklicherweise scheint Need for Speed Unbound überschaubarer zu sein als die meisten aktuellen AAA-Titel. Wie PlayStation Game Size auf Twitter enthüllt, sind es nur 29.431 Gigabyte für PlayStation 5, was wirklich nicht allzu weit von dem entfernt ist, was die größten Indie-Spiele heute sind. Diese Zahl gibt in der Regel auch einen sehr guten Hinweis darauf, was von Xbox auch in diesem Bereich zu erwarten ist.

Need for Speed Unbound erscheint am 2. Dezember für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X. Wenn Sie die Palace Edition vorbestellen, erhalten Sie jedoch einen Vorsprung von drei Tagen.