Need for Speed Payback und Vampyr mischen sich im Oktober unter PS-Plus-Spiele

Sony hat pünktlich zum neuen Monat verraten, welche zwei Spiele aktive Abonnenten des kostenpflichtigen Online-Service Playstation Plus im Oktober 2020 spielen dürfen. Ab dem 6. Oktober stehen zahlenden Kunden Need for Speed ​​Payback von 2017 und das Dontnot-Rollenspiel Vampyr aus dem Jahr 2018 zur Verfügung. Beide Games haben ihre Schwächen, sind aber keine schlechten Spiele. Damit könnt ihr die Wartezeit bis zu den neuen Konsolen definitiv verkürzen. Bevor diese neuen Games eingewechselt werden, könnt ihr euch noch PUBG und Street Fighter V herunterladen. Am 2. November wird dann wieder gewechselt.