Need for Speed: Hot Pursuit Remastered beendet erste Runde im November

Es ist offiziell: Need for Speed: Hot Pursuit Remastered wird am 6. November auf PC, PS4 und Xbox One veröffentlicht (eine Woche später am 13. November auf Nintendo Switch). Das Remaster enthalten alle bislang veröffentlichten Zusatzinhalte, verbesserte Grafik und plattformübergreifende Mehrspielerfunktionalität. Das Remake erscheint ein Jahrzehnt nach dem ursprünglichen Titel, der 2010 auf PC, PS3 und Xbox 360 durch die Straßen heizte. Die Aktion findet auf den Straßen von Seacrest County statt und lässt Spieler wählen, auf welcher Seite des Gesetzes sie die Kampagne spielen möchten.

