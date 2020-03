Need for Speed Heat: Schwarzhändler mit Echtgeld-Auto im großen März-Update

Ghost Games hat kürzlich die Verantwortung über das Need-for-Speed-Franchise abtreten müssen, doch der aktuelle Teil der Reihe ist von diesen Änderungen wohl nicht betroffen. Das wissen wir, weil heute ein großes Update für Need for Speed Heat auf PC, Xbox One und Playstation 4 eingetroffen ist. Die gesamte Liste der Patch-Notes mit Informationen über etliche hundert Bug-Fixes und Fehlerkorrekturen könnt ihr auch Reddit nachlesen, wir wollen euch unten einen Überblick davon anbieten.

Das große Feature dieser Erweiterung ist ein Schwarzmarkt, mit dem wir zwei neue Autos kaufen können. Der Aston Martin DB11 Volante ist kostenlos, für den McLaren F1 müssen wir unsere Brieftasche zücken (allerdings ist uns der Preis noch nicht bekannt). Ghost Games hat beiden Varianten ein paar Nebenmissionen und frische Herausforderungs-Sets serviert, die laut Unternehmensangabe "drei bis fünf Stunden Spielzeit" dauern können. Bei Abschluss gibt es entsprechende Tuning-Teile und Anpassungsoptionen. Zum Freischalten müsst ihr das neue Need for Speed bereits ein bisschen gespielt haben und euren Rang auf Stufe 20 (für die kostenpflichtige Variante sogar bis auf Level 30) aufgepeppt haben. Das schreibt Ghost Games deshalb vor, um die Wagen erst in der zweiten Hälfte der Geschichte zur Verfügung zu stellen.

Und wie gesagt, ansonsten hat EA viele Problembereiche überarbeiten lassen und einige Quality-of-Life-Verbesserungen eingefügt. Das fängt bei den Notifications auf dem HUD an, zieht sich durch die Tuning-Werkstatt mit Neon-Lichtern, die im Rhythmus der Musik pulsieren, und endet letztlich in erweiterten Steuerungsoptionen. Nebenbei wurden hunderte Bugs entfernt.

Quelle: Electronic Arts.