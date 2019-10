Need for Speed Heat schrammt mit Goldstatus in die Druckerpresse

Entwickler Ghost Games hatte bekanntermaßen Probleme damit, die Need-for-Speed-Lizenz zu übernehmen. Obwohl das Studio für EA bereits seit einigen Jahren an der Marke arbeitet, gab es immer etwas zu meckern, deshalb sind nicht alle Fans der Marke über die Jahre treu geblieben. Im November erscheint der neueste Ableger der rasanten Racing-Reihe, Need for Speed Heat, das von der Pannenshow hoffentlich verschont bleibt.

Zumindest an der Startlinie wird das Game rechtzeitig bereitstehen, das scheint nun sicher zu sein. Gut drei Wochen vor dem offiziellen Verkaufsstart hat das Spiel den sogenannten Goldstatus erreicht und gilt damit als vollendetes Produkt, das in die Hände der Spieler wandert. Erfahrungsgemäß wissen wir allerdings, dass diese Phrase heutzutage nicht mehr sonderlich viel Aussagegehalt hat, da selbst "fertige" Spiele ohne Day-1-Patch nicht immer reibungslos laufen und noch Optimierungen erfordern. Wollen wir beim neuen Need for Speed nicht hoffen, am 8. November dürfen wir uns davon selbst überzeugen.