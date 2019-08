Need for Speed Heat offiziell enthüllt, erscheint im November

Wie sich herausstellt war unsere Vermutung weit von der Wahrheit entfernt, denn mit den 80-er Jahren hat das neue Need for Speed Heat leider gar nichts zu tun. Ghost Games hat am Nachmittag den neuen, heißen Ableger ihrer Rennspielreihe in einem kurzen Livestream vorgestellt und Straßenrennen mit hohen Geschwindigkeiten demonstriert. Im Trailer spricht eine Frauenstimme über die Ungerechtigkeit des Gesetzes und wie wichtig es ist, zu gewinnen. Es wurden Autos gezeigt und Blaulichter, die hinter den Fahrern aufblitzen.

Need for Speed Heat spielt in Palm City, dem Schauplatz des sogenannten "Speedhunter Showdowns". Raser dürfen dort von der Polizei geduldet ihre Fahrkünste unter Beweis stellen, Geld für die Aufrüstung verdienen und ihre Fahrzeuge upgraden, nur um sich nachts als Straßenrennfahrer vor den anderen Fahrern zu profilieren und gegen das Gesetz zu verstoßen. Ein kleiner Einblick auf die Anpassungsoptionen haben wir bereits im Video erhalten, am 8. November fährt das neue Need for Speed an die Startlinie. EA nimmt eure Vorbestellungen ab sofort an, veröffentlicht wird auf PS4, PC und Xbox One.

"Wir bieten den Spielern mehr Möglichkeiten als je zuvor, absolut einzigartig zu sein und aufzufallen", erklärt Creative Director Riley Cooper. "Unsere Fans haben deutlich gemacht, dass sie mehr Autos, mehr Individualisierung und mehr Herausforderungen wollen, und wir geben bei jedem dieser Aspekte Gas. Vom Stil des eigenen Charakters über die Leistung des eigenen Wagens bis hin zur individuellen Fahrweise animieren wir in diesem neuen Spiel jeden dazu, sich kreativ auszutoben."