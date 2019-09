Need for Speed Heat kann sich realistischer steuern lassen

Die meisten Leute, die schnelle, arcadige Racing-Games spielen, wollen keine schwere, realistische Lenkung in ihren Autos, ganz zu schweigen von zerstörbaren Fahrzeugmodellen. Entwickler Ghost Games hat sich jedoch dazu entschlossen, in ihrem bevorstehenden Need for Speed ​​Heat einen anderen Weg einzuschlagen. Auf ihrer offiziellen Webseite hat der Entwickler bestätigt, dass die Steuerung im kommenden Spiel realistischer ausfallen wird. Fans dürfen sich auf ein realistisches Steuerungsmodell freuen:

"Das ermöglicht es den Spielern auch, ihre Autos ausgewogener beim [...] Handling zu tunen, was erfahrene Spieler [bislang] zu einfach und 'arcadig' fanden. [Es ist möglich] je nach Belieben ein realistischeres Grip-Handling oder Drift-Handling zu erreichen. Diese Veränderungen es erlaubt engagierten Spielern ein Auto zu bauen, es näher an die Erwartungen der realen Welt anzupassen und jemanden zu schlagen, der seinen Wagen mit den [Standardwerten] belassen hat."

Was haltet ihr von dieser größeren Freiheit?