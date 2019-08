Need for Speed Heat erfordert keine konstante Internetverbindung

Man könnte sagen, dass das bevorstehende Need for Speed Heat vom schwedischen Entwickler Ghost Games ziemlich lauwarm empfangen wurde, doch das muss ja noch nichts heißen. Es scheint nämlich so, als haben sich die Entwickler die Kritik am Vorgänger zumindest zu Herzen genommen. Nachdem sich ein Unternehmenssprecher bereits von Lootboxen distanzierte, haben wir nun erfahren, dass Rennspielfans auch offline zocken können. In einem Interview mit Twinfinite sagt ein Entwickler von Ghost Games, dass zum Spielen keine konstante Internetverbindung erforderlich sei. Natürlich wird uns trotzdem dazu geraten, online zu spielen, weil entsprechende Funktionen ansonsten ungenutzt bleiben. Als Beispiel wurden Spieler genannt, die die Polizei in der Stadt aufhalten und uns freie Fahrt ermöglichen.

