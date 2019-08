Need for Speed Heat: Enthüllung im Stile der 80-er Jahre steht kurz bevor

In wenigen Stunden wird das neue Need for Speed offiziell von Ghost Games und Publisher Electronic Arts enthüllt. Natürlich hat die unermüdliche Online-Community von Reddit und Co. bereits einige Informationen im Vorfeld der offiziellen Ankündigung herausgefunden und die lassen einige interessante Rückschlüsse zu. Relativ sicher ist zu diesem Zeitpunkt zum Beispiel der Name des nächsten NFS-Ablegers: Need for Speed ​​Heat. Ein erstes Logo legt ein 80-er-Jahre-Flair nahe, zudem scheinen Open-World-Einflüsse und Verfolgungsjagden mit den Polizisten naheliegend. Weitere Gerüchte beziehen sich auf ein etwaiges Miami-Setting, doch bevor wir dieses Fass aufmachen, warten wir dann doch lieber auf die kommende Enthüllung. EAs Countdown endet um 15:00 Uhr.

Quelle: Insider Nibel auf Twitter.