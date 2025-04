NECA enthüllt die ultimative Shredder-Actionfigur aus der Teenage Mutant Ninja Turtles-Serie

HQ

NECA hat seine neue Ultimate Shredder auf den Markt gebracht, eine Figur im Maßstab 7 Zoll, die mehrere Bilder und detaillierte Informationen enthält, berichtet Geek Tyrant.

Basierend auf der klassischen Zeichentrickserie Teenage Mutant Ninja Turtles aus den 1980er Jahren wird The Shredder jetzt in einer völlig neuen Skulptur präsentiert! Diese Ultimate 7-Zoll-Actionfigur des furchterregenden Anführers der Foot Clan enthält austauschbare Köpfe und Hände sowie Accessoires, die von bestimmten Episoden inspiriert sind. Es wird in einer sammlerfreundlichen, VHS-inspirierten Fensterbox mit aufklappbarer Front geliefert - ein Must-Have für Sammler und Fans!