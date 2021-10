Nebenmissionen schalten Upgrades im Spielmodus Zombies von Call of Duty: Vanguard frei

HQ

Die Call-of Duty-Studios präsentieren den Zombies-Spielmodus immer erst zum Schluss, weil der Online-Koop-Mehrspieler viel zu nischig für die meisten Spieler ist. In Call of Duty: Vanguard werden sich die muffigen Überlebenden nach Stalingrad begeben, um während des Zweiten Weltkriegs die Kreatur Kortifex zu bekämpfen, die sich mit dem SS-Kommandanten "Von List" zusammengetan hat. In diesem Jahr werden wir uns also nicht nur mit Zombies, sondern auch Dämonen anlegen.

In Stalingrad finden wir drei teuflische Portale, die uns entweder nach Merville, Paris oder Shi No Numa führen. An jedem dieser Orte wartet eine zufällige Mission auf uns und wenn ihr diese erfolgreich abschließt, dann gibt es dafür Belohnungen, wie Essenz, ein beliebiges Pick-Up oder das brandneue Item "Sacrificial Heart". Das verwendet ihr am sogenannten "Altar der Bündnisse", um auf verschiedene Perks zuzugreifen (zum Beispiel Ammo Gremlin, Brain Rot oder Unholy Ground). Je mehr Runden und Quests ihr abschließt, desto seltener und besser wird eure Auswahl.

Gleichzeitig steigt auch der Widerstand, der euch währenddessen erwartet. Im ersten Trailer konnten wir Selbstmordattentäter und mächtige Typen mit großen Maschinengewehren sehen, die bedrohlich wirken. Um gegen diese neuen Feinde anzukommen, werdet ihr in Call of Duty: Vanguard übermenschliche Fähigkeiten erhalten. Die Entwickler schweigen zu diesem Thema momentan noch, aber diese Kräfte stammen möglicherweise von gefährlichen Dark-Aether-Kreaturen.

Worüber das Team bereits sprechen möchte, ist die Änderung, dass wir in Zombies diesmal nicht gezielt Waffen kaufen können. Stattdessen müssen wir nach mysteriösen Särgen suchen, besondere Zombies töten oder hoffen, dass in der Mystery Box etwas Interessantes auf uns wartet. Am 5. Oktober dürfen wir uns auf Playstation-Konsolen, Xbox-Plattformen und auf PC von den Zombies anknabbern lassen.

