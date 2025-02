Ne Zha 2 steht kurz davor, der erste 2-Milliarden-Dollar-Animationsfilm zu werden

Kürzlich berichteten wir über die Nachricht, dass die chinesische animierte Fortsetzung Ne Zha 2 die Gesamteinnahmen an den Kinokassen von Inside Out 2 übertroffen hat und damit der größte Animationsfilm aller Zeiten ist, obwohl er bisher im Grunde nur in China Premiere feierte und so gut wie nur einen Monat in den Kinos war. Zu allem Überfluss wurde inzwischen berichtet, dass Ne Zha 2 weiterhin Geld eingespielt hat und kurz davor steht, der siebtgrößte Film aller Zeiten zu werden, indem er die Gesamteinnahmen von Spider-Man: No Way Home übertrifft.

Laut Collider hat sich Ne Zha 2 mittlerweile auf über 1,92 Milliarden US-Dollar "weltweit" belaufen. Wir bezeichnen dies weltweit, da allein 1,89 Milliarden US-Dollar des Gesamtvolumens aus China stammen. Das bedeutet, dass er kurz davor steht, Spider-Man: No Way Home abzulösen, der laut Box Office Mojo es geschafft hat, alles in allem auf 1,95 Milliarden US-Dollar zu kommen.

Auf dem aktuellen Weg ist es sehr wahrscheinlich, dass Ne Zha 2 bald die 2-Milliarden-Dollar-Marke überschreiten und der erste Animationsfilm sein wird, dem dies jemals gelingt. Tatsächlich scheint es sehr wahrscheinlich, dass er bald in die Top 5 der größten Filme aller Zeiten aufsteigen wird, da er nur weitere 150 Millionen US-Dollar generieren muss, um auch Star Wars: Episode VII - The Force Awakens ablösen zu können. Ob es danach noch weiter gehen und die Epen von James Cameron und den letzten Avengers Film überholen kann, bleibt abzuwarten.