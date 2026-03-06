nDreams schließt zwei Studios mit 78 Stellen, die voraussichtlich gestrichen werden

HQ

Wir scheinen wieder in einen Trend zu geraten, bei dem Entlassungen und Studioschließungen wieder zur Norm werden. MindsEye-Schöpfer Build a Rocket Boy hat Anfang dieser Woche Stellenstreichungen angekündigt, und ebenso wurde ein Großteil des Highguard-Entwicklers Wildlight Entertainment entlassen. Neueste in dieser Hinsicht wirkt sich nun auf die Welt der virtuellen Realität aus, da der Entwickler nDreams Studios schließt und Mitarbeiter entlässt.

In einer Stellungnahme auf LinkedIn hat nDreams bekannt gegeben, dass das Unternehmen sein in Brighton ansässiges Near Light Studio und das in Farnborough ansässige Compass schließt, was bedeutet, dass der britische Virtual-Reality-Spezialist bald deutlich eingeschränkter sein wird, da alle Eier in das Hauptstudio Elevation gelegt werden.

Diese Entscheidung bedeutet, dass 78 Arbeitsplätze gestrichen werden, wobei etwa 120 Mitarbeiter behalten werden, um weiterhin an Projekten bei Elevation zu arbeiten, wobei die meisten dieser Projekte unangekündigt werden.

Die Erklärung von nDreams erklärt: "Trotz aller Bemühungen, unsere bestehende Struktur erfolgreich zu machen und dieses Ergebnis zu verhindern, bleibt der Markt für VR-Spiele herausfordernd und erfordert weitere Veränderungen, um eine kommerziell tragfähige und nachhaltige Zukunft zu gewährleisten."

Dies folgt auch auf eine Erklärung, die ausdrückt: "Im Kern des umstrukturierten Geschäfts wird Elevation stehen, das derzeit rund 120 Mitarbeiter hat, die an nicht angekündigten Projekten arbeiten. nDreams wird zudem eine schlanke Gruppe behalten, die sich XR R&D widmet. Gemeinsam werden wir uns weiterhin darauf konzentrieren, erstklassige VR- und XR-Spiele zu liefern."

Abschließend merkt nDreams an: "Wir sind entschlossen, jede Möglichkeit zu prüfen, um Talente zu halten, und werden nun einen kollektiven Konsultationsprozess mit den von diesen Vorschlägen Betroffenen beginnen. Wir erkennen, dass dies für alle Betroffenen stressig und herausfordernd sein wird, und werden während des gesamten Prozesses Unterstützung anbieten."