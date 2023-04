Ncuti Gatwa's Doctor kanalisiert die 1960er Jahre in neuen Doctor Who Fotos

Später in diesem Jahr wird Doctor Who zurückkehren, da die langjährige Science-Fiction-Serie ihr 60-jähriges Jubiläum feiert. Nachdem wir David Tennant als Fourteenth Doctor in einer Übergangsrolle gesehen haben, die kommen wird, bevor Ncuti Gatwa 2024 die Rolle des Fifteenth Doctor übernimmt, haben wir jetzt einen Teaser von letzterem im Kostüm erhalten.

Und diese Bilder unterscheiden sich ziemlich von dem, was Sie vielleicht erwarten, denn hier sehen wir Gatwas Doctor und seine Begleiterin, Millie Gibsons Ruby Sunday, beide in Kleidung im Stil der 1960er Jahre. Es ist sehr höflich und cool der alten Schule und macht uns noch gespannter, was die Serie bieten wird, wenn sie später in diesem Jahr zurückkehrt.

Schauen Sie sich die Bilder im Twitter-Thread unten an.