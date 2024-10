NCSOFT strukturiert seine Organisation mit vier Tochtergesellschaften um und entlässt einen Teil seiner Mitarbeiter

HQ

Nicht die beste Nachricht für das Unternehmen, das für den kürzlich veröffentlichten Film Throne and Liberty verantwortlich ist. Der koreanische Konzern NCSOFT befindet sich mitten in einer umfassenden Umstrukturierung seines Geschäfts und hat die Entscheidung getroffen, sich in vier Tochtergesellschaften aufzuteilen: drei unabhängige Spieleentwicklungsstudios und ein KI-fokussiertes Unternehmen, das am 1. Februar 2025 offiziell eingetragen wird.

Die drei neuen Studios Studio X, Studio Y und Studio Z werden sich auf die Entwicklung von Throne und Liberty, Project LLL und Project TANTAN konzentrieren. Diese Änderung wird zu einer Reihe von Entlassungen führen, deren Anzahl in der offiziellen Mitteilung nicht bekannt gegeben wurde. Betroffenen Arbeitnehmern wird ein Umzugsplan oder eine Abfindung angeboten.

Es bedeutet auch die Absage eines in der Entwicklung befindlichen Action-Adventure-Titels namens Project M sowie des bereits veröffentlichten Multiplayer-Titels Battle Crush.

Throne and Liberty ist vorerst nicht in Gefahr, und es scheint, dass das Unternehmen auch in den anderen beiden Projekten Potenzial sieht, obwohl es noch keine Veröffentlichungsfenster bekannt gegeben hat.