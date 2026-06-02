NBA-Trainer Rick Adelman, der zwischen den 1970er Jahren und 2014 mehr als 1.700 Spiele absolvierte, stirbt im Alter von 79 Jahren

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Die NBA-Welt zollt Rick Adelman, einem ehemaligen Basketballspieler und Trainer, der im Alter von 79 Jahren verstorben ist, ihre Respekt. Eine Todesursache wurde nicht bekanntgegeben. Als Spieler spielte Adelman zwischen 1968 und 1975 in Teams wie San Diego Rockets, Portland Trail Blazers, Chicago Bulls, New Orleans Jazz und Kansas City-Omaha Kings.

Doch vor allem ist er für seine umfangreiche Arbeit als Trainer in Erinnerung geblieben, der nur zwei Jahre nach seiner Pensionierung begann, zunächst am Chemeketa Community College und dann in Teams wie den Portland Trail Blazers, Golden State Warriors, Sacramento Kings, Houston Rockets und Minnesota Timberwolves, wo er 2014 in den Ruhestand ging. Insgesamt lag er 1791 Spiele zurück, gewann 1042, und seine Teams erreichten 16 Play-offs, darunter zwei Western Conference Titel mit den Trail Blazers und erreichten zwei NBA-Finals 1990 und 1992.

"Rick war eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Geschichte der Franchise, ein Mitglied des ersten Teams von 1970 und ein wichtiger Trainer in den 80er und 90er Jahren", teilten die Trail Blazers in einer Erklärung mit. "Ricks Basketball-Brillanz prägte mehrere Epochen des Trail Blazers-Basketballs, erwarb sich den Respekt und die Bewunderung der Basketball-Community und festigte sein Vermächtnis. Seine durchdachte Führung, Integrität und Freundlichkeit beeinflussten alle um ihn herum auf und neben dem Spielfeld."

Adelman wurde 2021 in die Hall of Fame aufgenommen. Sein Sohn David ist jetzt Cheftrainer der Denver Nuggets.