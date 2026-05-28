NBA The Run bekommt diesen Samstag eine offene Beta

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Wir sind nur noch ein paar Wochen davon entfernt, dass Play by Play Studios seine 3v3-Variante des digitalen Basketballs präsentiert, denn NBA The Run wird am 9. Juni auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Doch vor dieser Ankunft hat der Entwickler gerade bestätigt, dass die Spieler das Projekt früher als erwartet selbst ausprobieren können, da eine offene Beta bekannt gegeben wurde.

Die offene Beta findet diesen Samstag, den 30. Mai, zwischen 18:00 BST/19:00 MESZ und 14:00 BST/15:00 Uhr MESZ am 31. Mai statt. Für die Beta sind keine Anmeldungen oder Codes erforderlich, da du das Spiel einfach herunterladen und spielen kannst, wann immer du möchtest.

Was die offene Beta den Spielern bietet, so gibt es sowohl die Möglichkeit, Knockout-Teams allein oder in einem Team von drei zu spielen, wobei eine Auswahl großer Namen vorgestellt wird, darunter Giannis Antetokounmpo, Scottie Barnes, LaMelo Ball, Jalen Brunson, Stephen Curry, Anthony Davis, Luka Dončić, Kevin Durant, Anthony Edwards, Cooper Flagg, Shai Gilgeous-Alexander. LeBron James, Damian Lillard, Donovan Mitchell, Ja Morant und Victor Wembanyama.

Anschließend gibt es Möglichkeiten, fortgeschrittene Dunks und Tricks einzusetzen, sowie zusätzliche Moves, die dem im Projekt angebotenen Streetball-Basketball etwas Flair verleihen können.

Wirst du dieses Wochenende NBA The Run ausprobieren?