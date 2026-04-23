NBA-Star Kyrie Irving wechselt sein Profilbild aus Solidarität mit palästinensischen Kindern, die vom Schulbesuch ausgeschlossen werden

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Kyrie Irving, 34-jähriger Point Guard der Dallas Mavericks, hat sein Instagram-Profilbild aus Solidarität mit dem palästinensischen Volk geändert. Er hat ein Bild ausgewählt, das diese Woche viral ging: Ein palästinensischer Junge, der hinter einem Drahtzaun ein Buch liest, während drei israelische Soldaten ihn im Hinteren beobachten.

Das Foto wurde vom freiberuflichen Fotografen Andrey X aufgenommen, der berichtete, dass die israelische Armee Tränengas gegen Kinder eingesetzt hat, die versuchten, in Um al-Kheir im Westjordanland zur Schule zu gehen und eine Straße überqueren wollten, die mitten in der Nacht ohne ersichtlichen Grund blockiert war. Die Gemeinde sieht sich einer unmittelbar bevorstehenden Abriss durch israelische Soldaten gegenüber, da sie keine Baugenehmigungen haben, die in diesem Gebiet des Westjordanlands selten an Palästinenser vergeben werden, wie Al Jazeera berichtete.

Aus Protest erschienen Schulkinder am Zaun und sangen trotzige Lieder nur wenige Meter von den israelischen Soldaten entfernt.

Irving, der seit Februar letzten Jahres nicht mehr spielt, weil er sich Zeit genommen hat, um sich von der Kreuzbandverletzung zu erholen, die er im März 2025 erlitten hat, hat über 20 Millionen Follower.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Irving seine Unterstützung für Palästina äußert. Im vergangenen Februar besuchte er das NBA All-Star Game mit einem Shirt mit der Aufschrift PRESS, um Journalisten zu ehren, die über den Völkermord im Gazastreifen berichteten, und trug zuvor eine Kette mit der palästinensischen Flagge in Form von Israels Land sowie eine Keffiyeh, eine traditionelle Kopfbedeckung, die Männer im Nahen Osten tragen.