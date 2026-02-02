NBA-Spieler verlieren 11,7 Millionen Dollar nach einer 25-Spiele-Sperre wegen gesperrter Susstances

HQ

Paul George, ein 35-jähriger Spieler der Philadelphia 76ers, wurde wegen Verstoßes gegen die NBA-Anti-Drogen-Richtlinie für 25 Spiele gesperrt, nachdem er bei der Einnahme eines falschen Medikaments erwischt wurde. George gab seinen Fehler in einer Erklärung zu und legte den Fokus auf seine psychische Gesundheit.

"In den letzten Jahren habe ich über die Bedeutung psychischer Gesundheit gesprochen, und im Laufe meiner kürzlichen Behandlung wegen eines eigenen Problems habe ich den Fehler gemacht, ein falsches Medikament einzunehmen. Ich übernehme die volle Verantwortung für mein Handeln und entschuldige mich bei der Sixers-Organisation, meinen Teamkollegen und den Philly-Fans für meine schlechten Entscheidungen während dieses Prozesses."

Der Fehler wird George laut ESPN 11,7 Millionen Dollar seines Gehalts von 51,7 Millionen Dollar kosten, also etwa 469.691 Dollar für jedes der 25 verpassten Spiele. Sein Team wird im Rahmen von Georges Suspendierung mehr als 5 Millionen Dollar an Luxussteuerzahlungen sparen.

George erzielt in dieser Saison in 27 Spielen durchschnittlich 16 Punkte und trifft 38,2 % aus der Dreierlinie und hat den 76ers den sechsten Platz in der Eastern Conference verholfen.