NBA-Play-in-Turnier: Wie läuft es ab, Plan diese Woche

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Die NBA-Postseason beginnt morgen, am Dienstag, den 14. April, mit dem Play-in-Turnier, einem Mini-Wettbewerb vor den Play-offs, die zwischen den Teams ausgetragen werden, die in der regulären Saison auf den Plätzen sieben bis zehn wurden, wobei jeweils zwei verfügbare Playoff-Plätze in jeder Conference auf dem Spiel stehen.

Die letzte Nacht der regulären Saison endete damit, dass die Detroit Pistons und Oklahoma City Thunder die Top-Setzplätze im Osten und Westen sicherten, gefolgt von Boston Celtics und San Antonio Spurs. Die Play-in-Teams waren bereits Tage vor den letzten Spielen festgelegt worden, aber die Reihenfolge ist sehr wichtig, da die Teams auf den Plätzen 7 und 8 nur ein Spiel bestreiten müssen, um sich für die Play-offs zu qualifizieren, während Platz 9 und 10 zwei Spiele gewinnen müssen:

Westliche Konferenz:



7. Phoenix Suns



8. Portland Trail Blazers



9. Los Angeles Clippers



10. Golden State Warriors



Ostkonferenz:



7. Philadelphia 76ers



8. Orlando Magic



9. Charlotte Hornets



10. Miami Heat



Wie funktioniert das NBA-Play-in-Turnier?

Das Play-in-Turnier findet zwischen Dienstag, dem 14. April (bereits Mittwoch in europäischer Zeit) und Freitag, dem 17. April, statt. Die Teams auf den Plätzen sieben und acht spielen das erste Spiel, und der Sieger qualifiziert sich automatisch auf Platz sieben für die Play-offs. Der Verlierer dieses Spiels hat eine weitere Chance gegen den Sieger im anderen "Halbfinale" zwischen dem neunten und zehnten Team.

Dies ist der Spielplan für das Play-in-Turnier 2026:

Westliche Konferenz:



Suns (7) gegen Trail Blazers (8): 15. April, 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST



Clippers (9) gegen Warriors (10): 16. April, 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST



Endspiel: 18. April, 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST



Ostkonferenz:



76ers (7) gegen Magic (8): 16. April, 1:30 MESZ, 00:30 BST



Hornets (9) vs. Heat (10): 15. April, 1:30 CEST, 00:30 BST



Finale: 18. April, 1:30 MES, 00:30 BST



Danach beginnen die Play-offs am Samstag, den 18. April, wobei die ersten Spiele Cavaliers gegen Raptors, Nuggets gegen Timberwolves, Lakers gegen Rockets und Knicks gegen Hawks umfassen.