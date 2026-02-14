NBA-Legende Chris Paul kündigt seinen endgültigen und abrupten Rücktritt mit 40 Jahren an

HQ

Chris Paul, eine NBA-Legende, die in seiner Position als Point Guard als einer der besten der Geschichte gilt – und sich den Spitznamen The Point God einbrachte – hat seinen Rücktritt angekündigt, etwas früher als geplant. Paul, der älteste aktive Spieler der Liga und einer der wenigen, die in 21 verschiedenen Saisons spielten, hatte zu Beginn der Saison angekündigt, am Ende der Saison in den Ruhestand zu gehen.

Zwei Wochen später wurde er jedoch von seinem Team Los Angeles Clippers aus dem Team geworfen, was viele Fans empörte: Er wurde von dem Team abgesetzt, das am meisten mit ihm in Verbindung gebracht wird: Paul spielte zwischen 2011 und 2017 für die Clippers und kehrte dann 2025 "nach Hause" zurück, nur damit das Team ihn entließ. Laut ESPNs Shams Charania sprach Paul nicht mit dem Clippers-Trainer Tyronn Lue, was zur Entlassung führte.

Pauls letzte Saison wurde abrupt beendet: Paul wurde zuletzt zu den Toronto Raptors getradet, doch das Team entließ ihn, womit die Karriere des 40-Jährigen beendet wurde, der seinen Rücktritt auf Instagram ankündigte.

"Das ist es! Nach 21 Jahren ziehe ich mich vom Basketball zurück. Meistens bin ich voller Freude und Dankbarkeit! Während dieses Kapitel als 'NBA-Spieler' vorbei ist, wird das Basketballspiel für immer in der DNA meines Lebens verankert sein", schrieb Paul. "Ich bin seit mehr als der Hälfte meines Lebens in der NBA, seit drei Jahrzehnten. Es ist schon verrückt, das zu sagen."

Chris Paul konnte leider nie den NBA-Ring gewinnen und erreichte nur ein Finale, 2021 mit den Phoenix Suns, wurde aber zwölfmal ins All-Star gewählt und gewann 2008 und 2012 zwei olympische Goldmedaillen mit den USA.