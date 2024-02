HQ

Es ist in vielerlei Hinsicht traurig und bedauerlich, dass unsere Lieblingssportarten heute völlig zerstört werden, wenn es um die digitalen Spielinterpretationen geht, die das Genre beherrschen. Übermäßig komplizierte Spielsysteme, die darauf abzielen, jeden einzelnen Aspekt des betreffenden Sports zu simulieren, werden mit Tausenden von Untermenüs und Dutzenden von teuren Mikrotransaktionen vermischt, was mich für mich völlig gelangweilt hat. Früher habe ich die NBA 2K-Serie geliebt. Heute? Nein, danke. Früher habe ich die NHL-Fortsetzung geliebt, die von EA unter Vertrag genommen wurde. Heute? Ich lehne gerne ab. Es gibt eine Gier in der Spielewelt im Allgemeinen und vielleicht sogar in diesem Genre im Besonderen, die meiner Meinung nach alle möglichen Spielfreuden zerstört.

NBA Infinite ist nicht ganz so chaotisch, wie es hätte sein können. Im Grunde ist es ein aufwendiges und ambitioniert aufgebautes Sportspiel, das kostenlos verschenkt wird, und wenn man schneller besser werden will und besondere Kleidung haben möchte, muss man sein Portemonnaie weit öffnen. Das große Problem dabei ist, dass sich alles, was man kaufen kann, so schlampig zusammengebaut und in Bezug auf den realen Wert bedeutungslos anfühlt, nicht unähnlich den NBA 2K-Spielen der letzten Jahre.

In NBA Infinite spielst du entweder Eins-gegen-Eins, Drei-gegen-Drei oder komplette Teams, d.h. fünf Spieler gegen fünf. Die ersten beiden Optionen finden auf einem Spielfeld statt, während die Emulation des echten NBA-Basketballs natürlich auf einem großen Arenaboden stattfindet. Die Entwickler Lightspeed Studios haben Elemente des NBA 2K-Spielsystems übernommen und vereinfacht, vereinfacht und vereinfacht, was bedeutet, dass Sie jetzt Funktionen wie Crossovers, Pässe, Schüsse und Blocks nutzen können. Es geht darum, zu gewinnen, um Geld und Punkte zu verdienen, die Ihr Spieler verbessern können. Im Grunde ist es so "neu" wie der Sport selbst, aber im Großen und Ganzen ist es ziemlich gut gebaut. Es ist daher schade, dass die Spielkontrolle nicht hoch genug ist.

Die Spielsteuerung ist berührungsbasiert und langsam wie ein Ticker, es gibt viel zu wenige reine Animationspausen, so dass es sich anfühlt, als würde der Spieler sein eigenes Leben leben und mehrere Sekunden nach dem Lenken in die andere Richtung in eine bestimmte Richtung laufen. Das ist problematisch. Ich hasse diese Art von Old-School-Spielmechanik in einem Sportspiel und vermisse die Schnelligkeit und Agilität von Arcade-freundlicheren Alternativen. Problematisch ist auch, dass man sich zum Beispiel nicht aussuchen kann, zu welchem Mitspieler man passt (das Spiel wählt das dummerweise aus) oder einen Crossover blocken kann, selbst wenn man ihn kommen sieht. Das liegt daran, dass die Spieler zu langsam sind. Wirklich langsam.

Die Grafik ist gut, auch wenn die Präsentation mit Windows-Typografie und knalligen Farbschemata zu wünschen übrig lässt. Am Ende des Tages gibt es nichts wirklich Falsches an NBA Infinite und das Ambitionsniveau ist hoch, aber Mikrotransaktionen und harte Spielsteuerung bedeuten, dass meine Wertung bei einer schwachen Sechs bleibt.