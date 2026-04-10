NBA Bounce erhält eine dedizierte Deluxe Edition rund um den animierten Ziegenfilm

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Es ist fast Zeit für die NBA-Playoffs, und wenn Sie eine Möglichkeit suchen, diese aufregende Zeit des Jahres mit den jüngeren Basketballfans in Ihrem Zuhause zu genießen, warum nicht über Outrights NBA Bounce ?

Dies ist ein familienfreundliches Basketballprojekt, das kompetitive Action und partyartiges Gameplay verbindet und gleichzeitig zahlreiche Anpassungselemente bietet. NBA Bounce wurde ursprünglich im September 2025 gestartet, aber seitdem wurde das Projekt mit zusätzlichen Inhalten erweitert, darunter eine zweite Erweiterung, die Anfang dieses Jahres erschienen ist.

Vor diesem Hintergrund hat Outright nun eine neue Edition für NBA Bounce vorgestellt, die das Basisspiel zusammen mit dem DLC für eine Deluxe Edition bündelt. Diese Version ist als NBA Bounce - Goat: The Movie: Deluxe Edition bekannt, weil sie, wie Sie es erraten, das Goat-DLC enthält, das die Figuren des Animationsfilms ins Kinderspiel einführt.

Was das Goat-DLC betrifft, so wird uns erzählt, dass Will die Ziege, Jett der schwarze Leopard, Olivia der Strauß, Lenny die Giraffe und andere Charaktere als spielbare Charaktere erscheinen, während filminspirierte Gerichte ebenfalls dazukommen, die Eis-, Wind-, Vulkan- und Dschungeleffekte ins Gameplay bringen. Es gibt außerdem einen neuen Modus namens The Climb, den man meistern kann, und neue Regeln in The Cage, die man ausprobieren kann.

Vieles davon ist unten im Launch-Trailer zur neuen Edition zu sehen.