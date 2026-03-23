NBA-Begnadigung von Luka Doncic und Rücknahme seines 16. technischen Fouls, das eine Sperre nach sich zog.

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Die Los Angeles Lakers befinden sich tief in einem sensationellen Lauf in den letzten Phasen der NBA, haben gute Leistungen erzielt und die Saison auf dem dritten Platz in der Western Conference abgeschlossen, und der 105:104-Sieg am Sonntag gegen Orlando Magic war ihr neunter in Folge. Das Spiel war bemerkenswert , da LeBron James Robert Parishs Rekord als Spieler mit den meisten regulären Saisonspielen mit 1.612 übertraf.

Der negative Teil war, dass Luka Doncic (der 33 Punkte erzielte, was seinem Durchschnitt von 33,4 Punkten pro Spiel entspricht) sein 16. technisches Foul der Saison erhielt, als er und Goga Bitadze von Magic in einen heftigen Streit gerieten, bei dem beide Spieler Fouls erhielten. Dončić sagte, dass Bitadze seine Familie beleidigt habe, was der georgische Spieler bestritt, indem er sagte, es sei der Slowene gewesen, der seine Mutter zuerst beleidigt habe.

Dennoch erhielt Doncic eine Strafe, die aufgrund seines 16. technischen Fouls der Saison eine automatische Strafe für das nächste Spiel auslöste. Die Los Angeles Lakers legten Berufung bei der NBA ein, und die Liga begnadigte Doncic: Seine Sperre wurde aufgehoben, und er kann sein nächstes Spiel am Montag gegen die Detroit Pistons bestreiten.

Technische Fouls waren in Doncics NBA-Karriere ein häufiges Thema wegen seiner häufigen Ausbrüche, besonders mit Schiedsrichtern, und dies war das dritte Mal in seiner Karriere, dass er 16 technische Fouls erreichte, was eine automatische Ein-Spiel-Sperre bedeutete. Die anderen beiden Fälle waren, als er für die Dallas Mavericks spielte.