NBA auf Amazon Prime Video: Welche Spiele aus Play-ins und Play-offs sind im Prime-Abonnement enthalten

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Die NBA-Postseason beginnt diese Woche mit den Play-ins von Dienstag, 14. April, bis Freitag, dem 17. April, gefolgt von den Play-offs am Samstag. Und in diesem Jahr hat NBA die TV-Rechte noch weiter ausgeweitet, was internationalen Zuschauern zugutekam, da viele Spiele bei Amazon Prime Video enthalten sind – und zwar nicht nur in den USA, sondern auch in vielen verschiedenen Ländern wie Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Großbritannien und Irland

In diesem Jahr wurden 87 reguläre Saisonspiele auf Prime Video übertragen. Und die gute Nachricht ist, dass die Play-ins diese Woche exklusiv für Prime Video sein werden, mit folgenden Spielen:



Charlotte Hornets (9) vs. Miami Heat (10): 15. April, 1:30 CEST, 00:30 BST



Phoenix Suns (7) gegen Portland Trail Blazers (8): 15. April, 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST



Philadelphia 76ers (7) gegen Orlando Magic (8): 16. April, 1:30 CEST, 00:30 BST



Los Angeles Clippers (9) gegen Golden State Warriors (10): 16. April, 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST



Letzte Western Conference: 18. April, 16:00 Uhr MESZ, 15:00 Uhr BST



Letzte Ostkonferenz: 18. April, 1:30 MESZ, 00:30 BST



Danach wird Prime Video auch ein Drittel der Spiele in der ersten und zweiten Play-off-Runde (erste Runde und Conference-Halbfinals) übertragen. Prime Video wird auch eines der Conference-Finals in wechselnden Jahren übertragen, aber nicht 2026.

Die restlichen Spiele, einschließlich der NBA-Finals, sind auf andere Übertragungsstellen verteilt und variieren von Land zu Land, aber wenn du das komplette Paket willst, ist der beste Weg das NBA League Pass-Abonnement. Es ist erhältlich in den Vereinigten Staaten, Australien, Österreich, Deutschland, Brasilien, Mexiko, Frankreich, Spanien, Indien, Großbritannien, Italien, Polen, Chile, Kolumbien, Niederlande, Schweden, Belgien, Japan, Finnland und Neuseeland

NBA League Pass kostet 15,99 Euro im Monat (regulärer Plan), 19,99 Euro (Premium). Die gute Nachricht ist, dass Amazon Prime Video als Hub fungieren wird, an dem Sie auf jedes Abonnement zugreifen können (zum Beispiel DAZN in Spanien sowie League Pass).