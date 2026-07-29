NBA 2K27 verspricht verbessertes Gameplay, MyPlayer, MyTeam, MyCareer und MyNBA

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Im Anschluss an die Ankündigungen des Coverstars und des Startdatums für NBA 2K27 wurde nun ein offizieller Gameplay-Trailer geteilt, der die Verbesserungen beschreibt, die der Entwickler Visual Concepts für das Projekt geplant hat.

Im Gegensatz zu den Vorjahren wurden für NBA 2K27 alle neuen Informationen zum Titel in einem Schlag geteilt, was bedeutet, dass es eine ziemlich breite Palette an Details gibt, die man durcharbeiten kann. Uns wurde mitgeteilt, dass es Mitte August bei einer Preseason Breakdown-Show am 18. August ausführliche Erkundungen jeder Verbesserung geben wird, aber vorerst wissen wir Folgendes.

Im Bereich des Gameplays werden intelligentere KI-Schusswettbewerbe versprochen, ein "ausgewogeneres, lohnenderes Spielerlebnis" zu bieten. Dies wird dann durch eine verbesserte Dunk-Anzeige verstärkt, die dem Abschluss am Korb eine "neue Ebene der Fertigkeit" verleiht.

Darüber hinaus erwartet MyPlayer neue Abzeichen (insgesamt 19), die es Ihnen ermöglichen, Ihren Charakter weiter zu definieren, während Cap Breakers zurückkehren werden, um die Werte Ihres Charakters weiter zu beeinflussen.

MyTeam bekommt ein plattformübergreifendes Auktionshaus und schnellere Kartentransaktionen, während MyNBA "zurück zu den Basics" geht und das zweite Vorfeld im neuen CBA sowie No-Trade-Klauseloptionen für Free Agents sowie weitere versprochene Community-Features aufnimmt.

Was MyTeam betrifft, so wird das Umfeld verbessert, um The City zugänglicher und zentraler zu machen und gleichzeitig eine neue nächtliche und neonfarbene Ästhetik zu schaffen. Rucker Park ("das Mekka des Straßenbasketballs") kommt ebenfalls zum Spiel, sodass die Spieler auf den Platz in New York City gehen und sogar eine eigene Vorgeschichte am Ort namens Fire & Concrete erleben können.

Uns wird mitgeteilt, dass es weitere versprochene Änderungen und Verbesserungen gibt, die aber am 18. August bekannt gegeben werden, wenn die vollständige Enthüllung von NBA 2K27 stattfindet.