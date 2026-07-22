NBA 2K27 Cover-Athleten wurden enthüllt, wobei Victor Wembanyama, Caitlin Clark und Derrick Rose sich die Ehre teilten

Es ist die Jahreszeit, in der die verschiedenen jährlichen Sportspiele sich darauf vorbereiten, ihr neuestes Kapitel zu veröffentlichen. Natürlich beginnt in dieser Phase jedes Spiel seinen Nachrichtenzyklus mit der Ankündigung des nächsten Cover-Athleten – etwas, das wir Anfang dieser Woche bei Kylian Mbappé auf EA Sports FC 27 gesehen haben, kurz bevor Macklin Celebrini für NHL 27 bestätigt wurde, und Caleb Williams davor als Madden NFL 27-Coverstar. Jetzt ist es Zeit, dass NBA 2K27 mitmacht.

Nach einer hervorragenden Saison, die trotz der Niederlage in den NBA-Finals mit der Auszeichnung zum Defensive Player of the Year gipfelte, wurde der französische Center der San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, als Standard Edition-Coverstar für NBA 2K27 ausgezeichnet.

Wemby teilt sich die Cover-Aufgaben mit zwei Begleitern dieser Serie: Als Indiana Fever-Guard und dreifache WNBA All-Star, Caitlin Clark, wurde zur Deluxe Edition Cover-Athletin ernannt, sodass die Ultra-Edition-Aufgaben an Chicago Bulls-Legende Derrick Rose überlassen werden, der auch als jüngster MVP in der NBA-Geschichte bekannt ist.

Darüber hinaus haben Visual Concepts und 2K einige weitere Informationen zu NBA 2K27 geteilt, einschließlich der Preise für jede Ausgabe. Sie melden sich wie folgt ein:



Standardausgabe – £59,99



Deluxe Edition – £89,99



Ultra-Edition – £129,99



Was das Veröffentlichungsdatum von NBA 2K27 betrifft, so ist geplant, dass das Spiel am 7. September auf PC, PS5, Xbox Series X/S und Switch 2 erscheint, aber ab dem 28. August wird es für alle Deluxe- oder Ultra-Edition-Besitzer Early Access geben.

Erwarten Sie nächste Woche einen weiteren tieferen Blick auf das Spiel, wenn der Gameplay-Trailer am 28. Juli erscheint.