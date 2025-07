NBA 2K26 mit Shai Gilgeous-Alexander von den Oklahoma City Thunder als Cover-Star

2K hat den Coverstar für das nächste Kapitel der NBA 2K-Serie enthüllt. Nach einer Monstersaison 2024-25, in der er zum MVP, Finals-MVP und NBA-Champion gekrönt wurde, wird Shai Gilgeous-Alexander von Oklahoma City Thunder unerwartet die Ehre zuteil, das Gesicht des nächsten Spiels zu sein, das Anfang September offiziell startet.

Das als NBA 2K26 bekannte Spiel wird am 5. September auf allen Plattformen erscheinen, aber es wird ein gewisses Maß an Early Access für diejenigen geben, die sich eine der größeren Versionen des Spiels schnappen (sei es die Superstar Edition oder die Leave No Doubt Edition ), die am 29. August beginnt. Was die bestätigten Plattformen betrifft, so können wir PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch und Switch 2 erwarten.

In Bezug auf die Frage, wer sonst noch als Cover-Star für das nächste Spiel fungieren wird, wird die Superstar -Version den Hall of Famer und 10-fachen NBA-All-Star Carmelo Anthony enthalten, während die Leave No Doubt -Alternative sowohl Anthony als auch Gilgeous-Alexander enthalten sein wird. Es wird auch ein WNBA Edition geben, in dem Angel Reese auf der Vorderseite zu sehen ist.

Das Standardspiel, das wieder von Visual Concepts entwickelt wurde, wird auch je nach Plattform im Preis variieren, wobei PlayStation und Xbox (beide Generationen) und Switch 2 69,99 £ ausgeben müssen, PC nur 59,99 £ und Switch 1 stattdessen 49,99 £.

In den kommenden Wochen erfährst du mehr über das Spiel und wie es die NBA 2K-Formel verändert.