Nach vielen, langen Jahren mit völlig okayen, aber nicht besonders aufregenden Spielen in der NBA 2K-Serie war ich letztes Jahr von der Qualität des Spiels angenehm überrascht. NBA 2K26 ist wirklich mehr vom Gleichen, aber mit einigen positiven Nachrichten.

Genau wie EA Sports in all seinen Sportspielen hat auch 2K eine Art von Technologie eingeführt, die alle möglichen Informationen über einen Spieler im wirklichen Leben aufnimmt und ihm dann im Spiel das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein. ProPlay, wie sie es genannt haben, ist auf der aktuellen Konsolengeneration (d. h. PlayStation 5, Switch 2, Xbox Series X/S und PC) verfügbar und verwendet echte Medien aus der NBA. Dies soll laut den Entwicklern dazu führen, dass die Spieler weniger über das Parkett "skaten". Außerdem soll es ein neues Kollisionssystem geben, das genauer sein soll als die Animationen aus den bisher verwendeten Motion Captures. Ich hatte schon letztes Jahr Spaß daran, wie das Spiel funktioniert und dieses Jahr habe ich meine Meinung nicht geändert.

Auf dem Platz besteht kein Zweifel daran, dass es ein gutes Spiel wird.

Es gab keine großen Veränderungen, aber es sind die kleinen Dinge, die manchmal zählen. Wie die Tatsache, dass sich das Spiel dieses Jahr schneller anfühlt und es sehr gut möglich ist, dass dies von den Entwicklern "by design" ist. Oder dass die Schussanzeige verbessert wurde und an die erinnert, die es vor einigen Jahren gab, bevor 2K anfing, mit allen möglichen Arten von Messgeräten zu experimentieren. Jetzt ist es einfacher, den Schuss zu timen, und wenn man die Anzeige im grünen Bereich fallen lässt, der größer ist, wenn man offen ist, und kleiner, wenn man Gegner im Gesicht hat, geht der Ball in den Korb. Auch die computergesteuerten Spieler sind jetzt viel schlauer als zuvor. Sie passen sich an und erkennen Diskrepanzen wie einen Center, der plötzlich einen Point Guard angreift, sie verteilen sich besser mit besserer Unterstützung und die Gegner passen sich deinem Spielstil an, indem sie Räume, Pässe und defensive Rotationen besser verstehen. In der Vergangenheit war es meistens am einfachsten, Punkte zu erzielen, indem man einfach vom Rand aus durchbrach und die Gegner überholte. Oder mit klassischen Pick-and-Rolls. Auch wenn dies heute vielleicht etwas schwieriger ist, sind dies immer noch zwei der einfachsten Möglichkeiten, um Punkte zu erzielen.

Der Online-Hub The City ist jetzt viel kleiner, aber immer noch vollgepackt mit Geschäften.

Eine der größten Verbesserungen des Spiels ist der Karrieremodus. Ich denke, dass die NBA 2K-Serie den besten Karrieremodus für Einzelspieler aller großen Sportserien hat. EA Sports ist nicht mehr in die Nähe gekommen, seit sie Dinge wie The Journey von FIFA (jetzt EA Sports FC) und Long Shot von Madden NFL veröffentlicht haben. Soweit ich mich erinnere, hat die NHL es noch nicht einmal versucht. NBA 2K26 ist bei weitem nicht annähernd das übertriebene filmische Erlebnis von vor zehn Jahren, das Spike Lee geschaffen hat. Es gibt keine Freundinnen oder Freunde, die sterben. Stattdessen folgen wir deinem erstellten Spieler, den 2K vor ein paar Jahren beschlossen zu haben scheint, MP zu heißen, von einer kleinen Stadt in Vermont zum College und dann weiter zu Spielen in Europa. Ja, wir haben jetzt die Chance, in einem von zwei Teams in Europa zu spielen. Zwei erfundene aus Städten, die großartige Basketballteams haben. Es wäre schön gewesen, ein lizenziertes Team zu sehen, aber ich denke, wir werden nehmen, was wir kriegen können. Das Ziel ist es, so gut wie möglich zu spielen, um von der Nicht-Rangliste zum Draft zu kommen. Die Geschichte in Out of Bounds ist kaum etwas, das einen Oscar gewonnen hätte, aber es ist das Beste, was die Serie je hervorgebracht hat. Wenn man das alles nicht durchspielen will, kann man es ganz überspringen und seinen Spieler online bringen oder direkt in die NBA gehen.

Es kostet, an der Spitze zu sein.

Das Problem mit dem erstellten Spieler ist, dass die Offline-Eigenschaftspunkte immer noch mit dem Online-Spiel verknüpft sind. Ich kann nicht genug betonen, wie sehr ich das HASE . Man kann nicht zwei verschiedene Spieler zusammenstellen, einen, der eine Karriere spielt und regelmäßig nach Belieben "aufsteigt", und einen, bei dem man sich direkt auf 99 einkaufen kann. Nein, hier passt alles zusammen. Wenn man überhaupt kein Geld ausgeben will, um seinen 68 Power Forward insgesamt zu verbessern, wird man in der NBA von stärkeren, schnelleren, geschickteren und besseren Spielern völlig überrannt. Man kann seinen Spieler dann langsam (sehr langsam) und sicher mit der virtuellen Währung VC entwickeln, die man nach jedem Spiel verdient. Das sind in der Regel etwa 1000 Münzen pro Spiel. Zum Vergleich: Ich brauche 42 755 Münzen, um den defensiven Rebound meines Centers von 81 auf 94 zu erhöhen. Und das ist nur eine Eigenschaft. Meinen Block von 70 auf 93 nehmen? In runden Zahlen 49 300 Münzen. Oder ich kann mich natürlich direkt dort einkaufen. Um diese beiden von insgesamt 21 Immobilien zu erhöhen, muss ich echtes Geld ausgeben. Um meinen Spieler von 70 auf 85 Punkte zu bringen? Mehr vom Gleichen. Ich möchte nicht einmal darüber nachdenken, wie viel es kostet, mich auf 99 zu kaufen, da jeder Schritt teurer wird, je weiter man nach oben kommt. Und diese Summen bezahlen zu müssen oder sehr viele Stunden zu spielen, um offline zu spielen, ist nicht in Ordnung. Und wenn man online gegen andere Spieler spielen möchte, hat man keine Wahl: Man muss Geld ausgeben. Wenn man zu einem Spiel mit einem 70er-Spieler kommt, wird man ausgelacht. Und ausgelacht zu werden, ist hier das Best-Case-Szenario. Erwartet auch eine Menge nicht so schöner Sprache. Wenn es eine Sache gibt, die ich an der NBA 2K-Serie wirklich hasse, dann ist es, wie viel gieriger sie im Vergleich zu anderen Sportserien ist, die sich langsam aber sicher auch in diese Richtung bewegen.

WNBA-Spielerinnen sind jetzt in Mein Team verfügbar.

Denn vergessen wir nicht, dass es hier auch einen Ultimate Team-Modus gibt, genannt MyTeam, der offensichtlich darauf ausgelegt ist, so viel Geld wie möglich aus den Spielern herauszusaugen. Und während die anderen Sportserien mit relativ niedrigen Skill-Werten der Spieler beginnen, um im Laufe des Jahres einen langen, stetigen Anstieg zu erzielen (sowohl in Madden NFL 26 als auch in NHL 26 hatten die bestmöglichen Spezialkarten bei der Veröffentlichung etwa 85-86 Gesamtpunkte), geht es bei NBA 2K26 darum, dass die Leute so viele Kartenpackungen wie möglich kaufen. Sofort erschienen Kartenpackungen im Shop mit der Möglichkeit, Spieler mit 96 Gesamtpunkten zu gewinnen. Und natürlich gibt es keine anderen Wege, um Spieler so gut zu machen. Hinzu kommen Saisonpässe, die Geld kosten. Und es wird einem direkt ins Gesicht geworfen, sobald man sich einloggt. MyTeam ist im Grunde das gleiche wie im letzten Jahr, aber mit aktualisierten Teamaufstellungen und neuen Namen auf den Kartenpackungen. Allerdings sind jetzt auch weibliche Spielerinnen aus der WNBA auf den Karten, was EA Sports bereits in seinen Sportspielen hat (abzüglich Madden NFL). Das Problem ist, dass die meisten von ihnen nie zum Einsatz kommen werden, denn wer will schon mit einem 6'4" Center gegen 6'2" Victor Wembanyama spielen? Als Point Guard oder Shooting Guard funktioniert es aber.

Die Sache mit NBA 2K ist, dass es eine sehr online-lastige Spielserie ist. Das zeigt sich natürlich im bereits erwähnten Karrieremodus, aber auch daran, dass die Offline-Modi keine Liebe bekommen. Denn in MyGM und MyNBA ist es leerer als mein Kühlschrank vor dem Zahltag, wenn es um neue Inhalte geht. Neu in diesem Jahr sind die Offseason-Szenarien in MyGM, was genau das ist, wonach es sich anhört. In der Nebensaison gibt es Ziele, die man erreichen muss, um die Fans und den Besitzer glücklich zu machen. Ja, das war's. Dies ist keine Spielserie für Offline-Liebhaber.

Das diesjährige NBA 2K beeindruckt... zum größten Teil.

Ein Großteil der Rezension hat sich auf Dinge konzentriert, die mich wütend, verärgert und enttäuscht machen. Weil ich das Gefühl habe, dass ich das noch ein bisschen mehr pushen muss, wenn es sonst so ein tolles Spiel ist. Der Basketball ist vielleicht besser als je zuvor und die Präsentation des Spiels, vor allem rund um die Spiele, ist sprunghaft besser als das, was andere Sportspielserien bieten. Wenn man über all die Versuche hinwegsehen kann (was allerdings schwerfällt), einem das Geld aus der Tasche zu ziehen, ist dies ein großartiges Sportspiel. Ich wünschte nur, sie würden nicht so gierig sein, aber die Tatsache, dass es unglaublich viel Spaß macht, auf dem Platz Basketball zu spielen, ist vielleicht das Wichtigste.