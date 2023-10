NBA 2K24 und Rasenmäher-Simulator können dieses Wochenende kostenlos gespielt werden

HQ

Sie wissen es wahrscheinlich inzwischen, aber jedes Wochenende bietet Microsoft eine Auswahl von normalerweise drei Titeln an, die Abonnenten von Xbox Game Pass Core und Game Pass Ultimate ohne zusätzliche Kosten herunterladen und spielen können. Diese Angebote heißen Free Play Days und laufen bis 9 Uhr am Montagmorgen, so dass Sie genügend Zeit haben, die Titel zu erkunden und vielleicht sogar einige von ihnen zu beenden.

Wie üblich gibt es auch ziemlich große Rabatte auf die verfügbaren Spiele, und diese Woche ist keine Ausnahme. Hier sind die enthaltenen Spiele:



NBA 2K24



Rasenmäh-Simulator



Hokko Leben



Die Hauptattraktion ist natürlich NBA 2K24, das erst letzten Monat veröffentlicht wurde. Wenn Sie daran interessiert waren, es vor dem Kauf auszuprobieren, ist jetzt eine großartige Gelegenheit dazu, da Sie die Vollversion des Spiels ohne Einschränkungen erhalten.