NBA 2K24 ist das am zweitniedrigsten bewertete Spiel aller Zeiten auf Steam

HQ

Die NBA 2K-Serie wurde schon immer wegen ihrer sehr aggressiven Mikrotransaktionen heftig kritisiert. Leider scheinen weder Visual Concepts noch Take-Two zuzuhören und dieses Jahr scheint es schlimmer denn je zu sein und wirklich grindig mit einem neuen Badge-System, das Berichten zufolge das Problem verschlimmert.

Und die Spieler sind nicht beeindruckt. Vor allem nicht auf dem PC, der ein Spiel erhalten hat, das eher auf den PlayStation 4- und Xbox One-Versionen als auf der aktuellen Konsolengeneration zu basieren scheint. Alles zusammen hat zu sehr, sehr niedrigen Bewertungen auf Steam geführt. Laut Steam 250 (Website, die die am schlechtesten bewerteten Spiele auf Steam verfolgt) ist NBA 2K24 mit einer Punktzahl von 1,07 von 10 das am zweitniedrigsten bewertete Spiel aller Zeiten.

Wir spielen das Spiel derzeit und werden unsere Rezension ziemlich bald veröffentlichen. Oh, und in Bezug auf das Spiel, das auf Steam am schlechtesten bewertet wurde ... Diese Ehre gebührt Overwatch 2.

Danke GamesRadar