NBA 2K24 erscheint morgen im Xbox Game Pass

HQ

Microsoft veröffentlicht seine Xbox Game Pass-Pläne in der Regel in einem Batch, damit Sie sich ein klares Bild davon machen können, was Sie in den kommenden Wochen erwartet. Manchmal werfen sie jedoch aus dem Nichts einen Titel ein, und dieses Mal ist es das Basketballspiel NBA 2K24, das bereits morgen, am 11. März, zum Dienst stößt. Jeder, der ein gültiges Abonnement hat, wird bald in der Lage sein, sich auf das digitale Spielfeld zu dribbeln, und wenn Sie wissen möchten, was wir von dem Spiel hielten, als es veröffentlicht wurde, können Sie unsere Rezension über den Link hier lesen.