NBA 2K24 erscheint im September

Nach der gestrigen Enthüllung von NBA 2K24, bei der bekannt gegeben wurde, dass Kobe Bryant der Coverstar des Basketballtitels sein wird, haben 2K und Entwickler Visual Concepts nun eine Menge zusätzlicher Informationen über die Sportfortsetzung geteilt.

Es wurde nämlich angekündigt, dass NBA 2K24 am 8. September 2023 auf den Markt kommen wird, und dass es zusätzlich zu Kobe Bryant Edition und Black Mamba Edition auch ein 25th Anniversary Edition geben wird. Worin sich diese Editionen unterscheiden:

Kobe Bryant Edition:





Basisspiel



Preis: 59,99 $ auf PC, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch, 69,99 $ auf PS5 und Xbox Series



Black Mamba Edition:





Basisspiel



100K virtuelle Währung



15K Mein Team-Punkte



2K24 Option Pack Box



Ein 10er-Pack Box Mein Team-Promo-Packs



Kobe Bryant Cover Stern Saphir Karte



Ein Diamant-Schuh



Ein Ruby-Coach



Zweistündige Mein Team-Doppel-EP-Münze



10x sechs Arten von Meine Karriere-Skill-Boosts



10x drei Arten von Meine Karriere-Gatorade-Boosts



Zweistündige Meine Karriere-Doppel-EP-Münze



4x Meine Karriere T-Shirts



MyCareer-Rucksack, Elektro-Skateboard und Armstulpen



Preis von 99,99 $ auf allen Plattformen



Ausgabe zum 25-jährigen Jubiläum:





Alles aus der Black Mamba Edition



Schwarze Mamba MyPlayer Capsule mit schwarzem Armärmel, lila Oversized-T-Shirt, gelbem T-Shirt und Kobe-Spieler-Panel



12-monatiges Abonnement für den NBA League Pass



Preis von 149,99 $ auf allen Plattformen



Sowohl die Black Mamba Edition als auch die 25th Anniversary Edition werden auch den Dual-Gen-Zugriff zwischen PS4 und PS5 sowie Xbox One- und Xbox Series-Konsolen unterstützen, und die PS5- und Xbox Series-Versionen werden Crossplay beim Start unterstützen.

In Bezug auf neue Gameplay-Funktionen wurde uns gesagt, dass NBA 2K24 ProPlay einführen wird, das echtes NBA-Material in Gameplay umsetzt, um Animationen und Bewegungen noch realer und genauer wirken zu lassen. Hinzu kommt Mamba Moments, was eine Möglichkeit bietet, einige von Kobes besten Momenten zu erleichtern. 2K wird im Laufe des Sommers weitere Informationen zu den beiden neuen Funktionen bekannt geben.

Zu guter Letzt wird es eine limitierte Version von NBA 2K24 geben, in der ein WNBA-Star als Cover-Athlet zu sehen ist. Dies wird nur in den USA und Kanada exklusiv bei GameStop verkauft, wird aber New York Liberty Guard, Sabrina Ionescu, als Coverstar zeigen.