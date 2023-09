HQ

Das Sportwetten-Jahr hat mit dem mittelmäßigen Madden NFL 24 nicht sehr stark begonnen und leider geht es mit NBA 2K24 auf dem gleichen Weg weiter. Während Madden auf dem Platz seine Probleme hat, ist die NBA dort nahezu perfekt, aber alles andere saugt die Freude aus. Ein Kommentar zur NFL-Rezension fragte mich, wie ich Jahr für Jahr irgendwelche Erwartungen an diese Spiele haben kann. Der Grund dafür ist, dass ich weiß, wie gut sie sein könnten. NBA 2K24 hat allen Grund, das beste Sportspiel aller Zeiten zu sein, mit einer großartigen Präsentation, wunderschönen Grafiken und (am wichtigsten) lustigen Basketballmechaniken. Aber die Serie hat sich jetzt zu einem vollwertigen Pay-to-Win-Spiel entwickelt, was für ein Spiel zum vollen Preis schrecklich ist. In diesem Jahr ist es noch schlimmer.

Das diesjährige NBA 2K-Erlebnis ist da, aber im Gegensatz zu den Nuggets ist es kein großer Gewinner.

Während ich es vorgezogen hätte, wenn Mein Team (die Ultimate Team des Spiels) komplett ohne Mikrotransaktionen auskommt, habe ich persönlich kein Problem mit einem Spielmodus, der sie enthält. Es kann vermieden werden, wenn Sie möchten. Aber das setzt voraus, dass alle anderen Spielmodi frei davon sind. Eine der schlechtesten Ideen, die 2K je hatte, ist es, dies im Karrieremodus einzuführen, in dem Sie einen Spieler erstellen und gegen computergesteuerte Teams spielen. Dies ist ein Problem, das aufgetreten ist, da sie jetzt den Einzelspieler- und den Online-Modus zu einem zusammengeführt haben. Der Charakter, den ich erstelle, kann sowohl verwendet werden, um eine Karriere gegen computergesteuerte Gegner zu spielen, als auch online gegen andere Spieler aus der ganzen Welt zu spielen. Da es sich um denselben Charakter handelt, gibt es nur eine Möglichkeit, den Spieler zu verbessern: Währung ausgeben. Ich weiß, dass die Leute argumentieren werden, dass diese Währung im Spiel verdient werden kann und dass keine Kreditkarte erforderlich ist, aber das ist sicherlich nicht die ganze Wahrheit. Die Geschwindigkeit, mit der diese Münzen verdient werden, ist langsamer als bei Kareem Abdul-Jabbar in seinem aktuellen Alter, und was dann bleibt, ist, für Verbesserungen zu bezahlen oder mit einem Charakter zu spielen, der insgesamt etwa 70 Attribute hat.

Dies führt zu anderen Problemen. Mit so niedrigen Eigenschaftswerten wird mein Spieler nicht in der Lage sein, online anzutreten, da es für mich keine Möglichkeit gibt, jemanden mit 90+ Attributswerten zu besiegen. Und ganz ehrlich, welche Spieler würden meinen Charakter in ihrem Team haben wollen? Mein Center kann Rebounds holen, denn dort habe ich alle meine verfügbaren Punkte ausgegeben und sonst nichts. Er ist so schlecht im Schießen, dass er in einer Wüste keinen Sand treffen würde.

Werbung:

Ein gutes Basketball-Erlebnis, zumindest auf dem Platz.

Apropos Karriere: 2K hat beschlossen, den filmähnlichen Blickwinkel, den sie für ein paar Jahre hatten, komplett fallen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass viele Leute denken, dass dies eine gute Sache ist, aber es war auch etwas, das die NBA 2K-Serie von der Masse abhob. In NBA 2K24 ist es so einfach, dass ich ein Gamer bin, der der Beste sein will. Nicht mehr und nicht weniger. Es gibt ein paar Nebeneffekte, wie z.B. die Möglichkeit, historische Spiele in der Karriere meines Vaters und Großvaters zu spielen, jeweils zwei, um genau zu sein. Ansonsten dreht sich alles um den Basketball meines Charakters ohne alberne Missionen.

Was mir in diesem Jahr gefällt, ist, dass ich nicht mehr jedes Spiel in einer Saison spielen muss. Du kannst nur Schlüsselspiele spielen, wie mein Debüt, mein Centerduell mit Nikola Jokic und andere. Wenn Sie jedes Spiel spielen möchten, können Sie das auch tun. Wie gesagt, es ist möglich, diesen erstellten Charakter zu nehmen und online zu spielen, und wenn Sie in den letzten Jahren gespielt haben, ist das Setup vertraut. Es gibt eine Stadt, die als Drehscheibe fungiert und in die man rennt, wohin man will. An einem Ort gibt es Drei-gegen-Drei-Spiele, an anderen gibt es Ranglisten-Vereinsspiele. Ich mag das, wünschte aber, es gäbe unterschiedliche Charaktere zwischen den beiden verschiedenen Modi, denn jetzt, wie ich bereits sagte, ist der Einzelspielermodus Pay-to-Win.

Ich habe oben kurz Mein Team erwähnt, aber der Spielmodus ist noch gieriger geworden als zuvor, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Wir alle wissen, wie Ultimate Team-Modi funktionieren. Kaufen Sie Kartenpakete, hoffen Sie, die besten Spieler zu bekommen, bekommen Sie Spieler von geringerer Qualität und verwenden Sie sie in Ihrem Team, um Spiele zu spielen. Dies war bereits Pay-to-Win, aber 2K hat es geschafft, zusätzliche Möglichkeiten einzubauen, um Geld aus Ihrer Brieftasche zu bekommen. Sie haben jetzt einen Season Pass hinzugefügt, mit dem Sie natürlich für eine Premium-Version mit besseren Preisen auf jedem Level bezahlen können. Jede Saison, die etwa einen Monat dauert, hat ihren eigenen Saisonpass mit 40 Stufen. Wenn du keine Lust hast, dich langsam durch diese Level zu kämpfen (es gibt viel zu wenig XP), kannst du dich einfach bis Level 40 durchkämpfen. Sie sahen eine Chance, in einem Modus, der eine Menge Geld einbringt, in einem Spiel, für das die Spieler den vollen Preis zahlen, zusätzliches Geld zu verdienen, und sie nutzten sie.

Werbung:

So sicher, wie Harden einen Bart hat, ist MyTeam dieses Jahr zurück.

All das, was ich oben erwähnt habe, ist so unglaublich langweilig. Die Serie hat meiner Meinung nach die beste Präsentation aller Sportspiele auf dem Markt und ist in diesem Jahr sogar noch besser. Es fühlt sich an, als würde man eine Fernsehübertragung mit all den verschiedenen Kommentatoren sehen, Drohnenaufnahmen der Stadt in der Halbzeit, Halbzeitgespräche mit Ernie Johnson, Shaq und Kenny (leider fehlt Chuck) von TNT, Spielerreaktionen auf der Bank und vieles mehr. Hinzu kommt eine sehr gute Erfahrung auf dem Spielfeld, wo sich alles richtig anfühlt. Langsame, schwere Zentren und schnelle, scharfschützende Wachen. Bildschirme und Alley-Oops. Sie spielen so gut Basketball. LeBron fühlt sich an wie LeBron und Steph fühlt sich wie Steph mit Animationen und Bewegungen. Das einzige, was meiner Meinung nach fehlt, ist ein gutes Konterspiel oder schnelle Breaks, wenn man so will, da es sich nicht so schnell und aufregend anfühlt, wie es sollte.

Darüber hinaus verfügt das Spiel über einige großartige Spielmodi. Letztes Jahr bot es einige der besten Momente von Michael Jordan als spielbare Gelegenheiten und dieses Jahr ist es zurück mit einem Fokus auf Kobe Bryant. Mamba Moments, wie sie genannt werden, sind nicht so gut wie die Jordan Challenges des letzten Jahres, aber Kobe-Fans werden sie zu schätzen wissen. Meine NBA, der wie ein Saisonmodus mit ausgewähltem Team ist, ist zurück mit dem unglaublichen Eras-Modus. Dadurch ist es möglich, Saisons in mehreren verschiedenen Jahrzehnten zu spielen. Willst du spielen und versuchen, Birds Celtics zu überfahren? Sicher, nur zu. Jordaniens Bulls? Mach es. Jetzt gibt es auch eine neue Ära, nämlich eine LeBron-Ära mit den "Big Three" von 2011 Miami Heat.

Kobe wird im Mamba-Moments-Modus stark gelobt.

Hätten sie sich zusammen mit dem soliden Basketballerlebnis und der unvergleichlichen Präsentation auf diese Dinge konzentriert, hätte dies eine wirklich hohe Punktzahl erzielen können. Aber mit einem so starken Fokus darauf, Geld von mir zu extrahieren, entziehen sie mir stattdessen Freude. Was ein perfektes Sportspiel hätte sein können, wird stattdessen zu einem bettelnden kleinen Bruder, der immer mehr Geld zu brauchen scheint.