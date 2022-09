HQ

Warum machst du dieses 2K? Warum geben Sie uns ein nahezu perfektes Basketballspiel, das viele seit Jahren wollten, und wechseln dann zu etwas mit extremen Pay-to-Win-Methoden? Nun, lassen Sie mich mit dem Positiven beginnen, nämlich, dass dies ein unglaublich gutes Spiel ist. Es gibt eine Menge Inhalte mit neuen Ergänzungen, die sowohl für Offline- als auch für Online-Spieler geeignet sind. Wir finden Basketball, der viel Spaß macht und ausgefeilter ist, als ich mich aus den letzten (ziemlich vielen) Jahren erinnern kann. Und es gibt eine Präsentation, die möglicherweise die beste in der Welt der Sportwetten ist. Aber dann war es genau das Richtige mit dem Fokus auf Mikrotransaktionen. Wir könnten also genauso gut dort anfangen, um es aus dem Weg zu räumen, denn ich möchte wirklich hauptsächlich positiv über das Spiel sprechen.

HQ

Denn leider ist es das, womit die NBA 2K-Serie für die Massen am meisten in Verbindung gebracht wird: Mikrotransaktionen. Und es ist nicht ganz unverdient, da dies das gierigste Sportspiel auf dem Markt ist. Nichts anderes verlangt für so viele verschiedene Dinge und auch zu ziemlich unverschämten Preisen. In MyTeam, dem Ultimate Team des Spiels, ist es kein Geheimnis, dass Mikrotransaktionen den Schlafplatz beherrschen. Kaufen Sie Kartenpakete, versuchen Sie, die besten Karten zu bekommen, scheitern Sie wahrscheinlich, geben Sie etwas mehr aus und immer wieder. Was ich dieses Jahr wirklich nicht mag, ist, dass sie Pay-to-Win vom ersten Tag an eingeführt haben. In den ersten Kartenpaketen gab es einen Steph Curry mit einer Gesamtattributbewertung von 95. Normalerweise beginnt das Spiel mit einer etwas niedrigeren Bewertung, um nach und nach bessere Spieler einzuführen. Aber nein, vom ersten Tag an war es möglich zu versuchen, diese unglaubliche Karte zu ziehen, die einen extremen Vorteil gegenüber Spielern geben wird, die es nicht geschafft haben, genug Geld auszugeben.

Ansonsten ist der Spielmodus genauso aufgebaut wie im letzten Jahr und sieht grundsätzlich identisch aus. Alle Casino-Elemente bleiben, wie Roulette und Pachinko. Im MyCareer-Karrieremodus, den ich etwas später genauer durchgehen werde, müssen Sie auch das große Geld ausgeben, um im Online-Modus von The City gegen die Besten antreten zu können. Längst vorbei sind die Zeiten, in denen wir unsere Spieler entwickeln konnten, indem wir nur Spiele spielten, und je nachdem, wie gut wir abgeschnitten haben, stiegen die Attribute. Virtuelle Währung ist jetzt für jeden kleinen Punkt im Merkmalsbaum erforderlich. Und sie sind nicht besonders billig. Sicher, es ist möglich, Münzen zu bekommen, indem man Matches im Karrieremodus spielt, was im Grunde genommen Ihr Gehalt ist, aber es geht nicht sehr weit. Und wenn ich Spieler sehe, die bereits 90+ sind, frage ich mich, wie viel sie ausgegeben haben, aber dann merke ich, dass ich es wahrscheinlich nicht wissen will. Gleichzeitig kämpfe ich mit meinem Spieler, der eine Fähigkeit von 63 hat. Denn jeder fängt bei 60 an, was zweifellos erhöht werden könnte.

Werbung:

Glücklicherweise gibt es eine großartige neue Ergänzung zu The City, nämlich The Theater. Es gibt vier spezielle Spieltypen, die jeden Freitag gewechselt werden und in der ersten Woche gab es unter anderem die Möglichkeit, nur mit und gegen Spieler zu spielen, die insgesamt maximal 75 Eigenschaften haben. Dies bedeutet, dass es zumindest möglich ist, online zu spielen, auch wenn Sie nicht viel Geld ausgeben möchten. Andere Match-Typen könnten Dinge wie eine Zwölf-Sekunden-Shotclock und ein Zwei-gegen-Zwei-Spiel sein, bei dem die Gewinner bleiben. Es sind Dinge wie diese, die den Online-Modus für jeden, der nicht ganz der Hardcore-Gamer ist, frisch halten können. Der Karrieremodus ist jetzt sowohl als Story als auch als Online-Hub strukturiert. Vorbei sind die Story-Modi mit einem mehrstündigen Kinoerlebnis und du kannst nun selbst entscheiden, wie du spielen möchtest. Wenn Sie nur auf die Geschichte wetten möchten, gehen Sie einfach von Punkt A nach Punkt B in der Stadt und schalten die nächste Zwischensequenz mit verschiedenen Zielen frei, um voranzukommen.

Die Geschichte über MP ist nichts Revolutionäres, aber sie ist interessant genug, um sie zu spielen. MP wird einen Platz vor dem Spieler gedraftet, den die überwiegende Mehrheit der Fans in der Stadt sehen wollte, Shep Owens. Dies baut natürlich eine Rivalität mit besagtem Shep auf, der ein echter Idiot, aber ein guter Basketballspieler ist. In der Zwischenzeit muss MP versuchen, die Fans davon zu überzeugen, dass das Team das Richtige getan hat, indem es ihn gedraftet hat, obwohl zwei Drittel entweder enttäuscht oder sauer sind. Es gibt einen größeren Fokus auf das Arena-Erlebnis selbst vor und nach den Spielen, mit Fotografen, die in der Halle warten, wenn Sie aus der Garage kommen, Cheerleader, die auf das Spielfeld laufen, und Umkleidekabinen und Pressekonferenzen, in die Sie gehen können. Es gibt Matchdays ein besonderes Gefühl, was ich zu schätzen weiß.

Werbung:

2023 ist das Jahr und natürlich wird Mr. 23, Michael Jordan, gefeiert. Einer der neuen Spielmodi, der in diesem Jahr garantiert exklusiv sein wird, ist die Jordan Challenge, bei der wir eine Reihe von Momenten aus seiner Karriere durchspielen können. Es beginnt mit einem College-Spiel mit Jordans North Carolina gegen Georgetown mit einem gewissen Patrick Ewing. Dann geht es den ganzen Weg durch seine Bulls-Karriere. Jedes Spiel hat bestimmte Missionen zu erfüllen, wie z.B. eine bestimmte Anzahl von Punkten zu erzielen oder X Rebounds zu machen. Darüber hinaus gibt es einen Filter, mit dem es sich anfühlt, als würde man von diesem Moment an eine Fernsehsendung ansehen. Es macht eine Weile Spaß, aber es wird schnell wirklich nervig, also ist es ein Glück, dass Sie den Filter ausschalten können. Dies ist ein gut gemachter Spielmodus, den Fans der Basketballgeschichte genießen werden.

Apropos Basketball-Geschichte, MyNBA (Franchise-Modus) hat eine der besten Ergänzungen seit Jahren erhalten. Es heißt jetzt MyNBA Eras und Sie können den Franchise-Modus in vier verschiedenen Jahrzehnten spielen, von den 80er Jahren bis heute. Diese vier Jahrzehnte oder Epochen sind alle mit allen Teams der Zeit (wie den Seattle Supersonics) und Regeln spielbar. Eine kleine Einführung zeigt, was zutrifft, wie zum Beispiel, dass in den 80er Jahren einige neue Teams hinzugefügt werden und dass härtere Spiele erlaubt sind. Obwohl der Inhalt des Spielmodus selbst immer noch derselbe ist, macht dies MyNBA Eras zum Franchise-ähnlichen Modus, der es am meisten verdient, gespielt zu werden, unabhängig vom neuen Sportspiel.

Und NBA 2K23 verdient es wirklich, gespielt zu werden, trotz seiner Gier. Auf dem Platz macht es unglaublich viel Spaß und fließt wirklich gut. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt es sich an, als könnte man hier Spaß haben, auch ohne Geld auszugeben. Vor allem, wenn das Spiel so gut aussieht, wie es aussieht, die Menge an Inhalten hat, die es hat, und die beste Präsentation in der Sportspielwelt hat. Mischen Sie das mit einem durchdachten Karrieremodus, neuen Animationen und verschiedenen Optimierungen und NBA 2K23 ist schließlich ein ziemlicher Gewinner.