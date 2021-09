HQ

Auf dem Feld ist NBA 2K22 viel besser als zuvor.

Das aktuelle NBA-2K-Spiel konzentriert sich erstmals auf die laufende Hardware-Generation und das zeigt sich. Das Basketballspiel ist in jeder Hinsicht besser als die Vorjahresversion und es wurde viel daran gearbeitet, das Spiel in den Bereichen zu optimieren, wo es wirklich nötig war - konkret auf dem Spielfeld. Was den Titel nach wie vor davon abhält, exzellent zu sein, ist die Gier von 2K Sports, die einmal mehr wie eine dunkle Wolke über dem Spielgeschehen hängt und vieles dafür tut, dass einem NBA 2K22 weniger Spaß bereitet. Wahrscheinlich war einer der Gründe, warum vor der Veröffentlichung keine Testzugänge herausgegeben wurden, die Angst davor, dass negative Bewertungen die Kaufbereitschaft der Spieler beeinträchtigen könnten. Hier kommt nun jedenfalls meine Rezension, etwas mehr als eine Woche nach der Veröffentlichung.

Lasst mich mit den vielleicht interessantesten Änderungen beginnen, die NBA 2K22 im Vergleich zu den Vorjahresspielen mit sich bringt: die Kampagne. Die Spieler werden sich längst daran gewöhnt haben, dass ihnen die Entwickler eine Geschichte vorsetzen, die in Zwischensequenzen erzählt wird, zwischen denen man ein paar Matches absolvieren muss. Man schaut einen Film, spielt immer wieder Basketball - die Mischung funktioniert. In diesem Jahr haben sich die Entwickler bei der Karrieresituation in MyCareer aber richtig Mühe gegeben, denn der lineare Weg wurde in den Online-Hub The City (der früher The Neighborhood war) eingebaut. Anstelle eines Filmes bekommen wir jetzt ein Gefühl eines Online-Rollenspiels mit einer offenen Welt und vielen Symbolen auf der Karte.

In der Geschichte geht es darum, groß rauszukommen, und das Gameplay reflektiert das. Man besucht zum Beispiel einen Reporter, um die eigene Berühmtheit zu erhöhen, oder spielt ein Drei-gegen-Drei-Match gegen NBA-Stars, um eure Fähigkeiten zu verfeinern. Alles ist auf der Karte eingezeichnet und ihr könnt euch dorthin teleportieren, ohne unnötig von Ort zu Ort zu laufen. Im Gegensatz zu vorher ist man kein unbekannter Rookie, sondern der Internetstar MP, der erst seit kurzem Basketball spielt, aber schon verdammt gut ist. Ein Großteil der Geschichte dreht sich also um das eigene Image abseits des Spielfelds. In dieser Stadt warten einige Neben-Quests auf uns, aber das ist nichts Außergewöhnliches. Fotografiert an einem bestimmten Ort etwas oder gewinnt eine Partie Basketball - das wird euch nicht aus den Socken hauen.

Der Karrieremodus spielt jetzt in einer offenen Welt mit Symbolen und Missionen, die es zu erkunden gilt.

Manchmal ist die Erfahrung in NBA 2K22 etwas inkohärent, was den Spaß trübt. Als ich mich zum Beispiel für eine von zwei Agenturen entschieden habe, lag mir plötzlich mein Manager in den Ohren, der mir verklickern wollte, dass ich mehr Spielzeit einfordern müsse. Dabei hatte ich zu diesem Zeitpunkt noch gar keine Gelegenheit, auch nur ein einziges Spiel zu bestreiten. Neu in diesem Jahr ist, dass ihr wählen könnt, ob ihr im College oder in der G-League spielen möchtet, was eure Draft-Chancen verbessert. Ich entschied mich fürs College und schied schon in der ersten Runde aus, war dem Spiel aber zum Glück vollkommen egal war. Ich habe dennoch die Chance bekommen, in der G-League weiterzuspielen oder mich direkt am Draft-Wettbewerb zu versuchen. Besser werden Karrieremodi in Sportspielen nicht.

Im Online-Segment The City finden alle Online-Spiele mit eurem eigens erstellten Charakter statt. Zur Verfügung stehen Drei-gegen-Drei-Matches auf der Straße oder Ranglistenspiele im Fünf-gegen-Fünf-Stil. Ich habe das Gefühl, dass man dazu gedrängt wird, echtes Geld auszugeben, um eine Chance in kompetitiven Wettbewerbsspielen zu haben. Der Charakter beginnt mit einem Wert von 60 in Erfahrung und wer auf diesem Niveau gegen andere spielt, wird ein echtes Problem haben. In einem meiner ersten Matches Match habe ich als Center sechs Rebounds erzielt. Der Center im zweiten Team hatte 80+ Erfahrung und sammelte 18 Rebounds, weil er höher sprang und Bälle kräftiger über das Feld beförderte.

Um die erforderliche Währung zu verdienen und Level 80 zu erreichen, könnte ich entweder Hunderte von Spielen spielen (was natürlich von Spieler zu Spieler unterschiedlich ist) oder etwa 40 Euro bezahlen. Da Level mit steigender Erfahrung immer teurer werden, möchte ich nicht einmal darüber nachdenken, was es kosten würde, bei Level 90-100 rauszukommen. Dass ich überhaupt gegen Spieler spielen muss, die so viel bessere Sportler haben, ist schon komisch, aber dass man auch noch zahlen kann, um sich Vorteile zu sichern, ist halt völlig kaputt...

Das Spiel sieht fantastisch aus und der Spielfluss ist ebenfalls verbessert worden. Es ist das beste Spiel der Reihe seit langem.

Und wo wir gerade schon beim Thema versteckte Kosten sind, der Spielmodus MyTeam ist natürlich auch wieder da. Die Antwort von 2K Games auf FIFA Ultimate Team ist eine echte Cash-Cow, aber das Studio hat sich nicht die Mühe gemacht, größere Änderungen vorzunehmen. Ein Draft-Modus wurde hinzugefügt, da muss man in jeder Runde eine oder zwei von fünf Karten auswählen, bis man auf diese Weise ein komplettes Team zusammengestellt hat. Ansonsten ist der Spielmodus fast identisch mit dem aus dem letzten Jahr. Das gilt auch für den Franchise-Modus des Spiels, bei dem es eigentlich nichts Neues zu berichten gibt.

Ich hätte gerne ein paar wesentliche Neuerungen gesehen, doch die meiste Arbeit ist in die Präsentation von NBA 2K22 geflossen. Die Spieler wirken beängstigend echt und selbst in der Bewegung sieht das Spiel wirkt verdammt schön aus. Leider wird das Geschehen von langen Ladezeiten unterbrochen (einmal musste ich vier Minuten warten, bis ein Spiel in The City geladen war) und die Grafiken stocken ab und zu.

Im Gegensatz zu NBA 2K21 ist das Defensivspiel deutlich besser geworden, denn die KI scheint viel schlauer geworden zu sein. Jedenfalls ist es nicht mehr so einfach möglich, mühelos an der Abwehr vorbeizulaufen. Der Spielfluss gefällt mir auch viel besser, da die Sportler bei einem Sprint oder beim Dribbling schnell an Ausdauer verlieren. Das bedeutet, dass man solche Aktionen nur dann nutzt, wenn sie wirklich wichtig sind. Das sorgt dafür, dass ihr Passwege finden und unterschiedliche Strategien verwenden müsst, denn wenn die Spieler müde werden, wird es schwieriger, ihre Schüsse zu platzieren (je erschöpfter ein Spieler ist, desto kleiner wird das Zielfenster beim Korbwurf).

Alles in allem ist das hier das beste Spiel, das die NBA-2K-Serie seit vielen Jahren gesehen hat. Auf dem Platz läuft alles so, wie es sollte, und man merkt die vielen Verbesserungen aus dem letzten Jahr. Mikrotransaktionen sind immer noch überall im Spiel vorhanden und um online mit eurem eigenen Charakter oder dem eigenen Team konkurrieren zu können, werdet ihr fast schon dazu gezwungen, noch einmal gesondert tief in die Tasche zu greifen. Wenn ihr die Serie im letzten Jahr übersprungen habt, ist es aber vielleicht an der Zeit, trotzdem wieder einen Blick zu riskieren. NBA 2K22 ist nicht perfekt, aber es hat einen sehr großen Schritt in die richtige Richtung getan.