NBA 2K21: Titelstar Zion Willamson auf Verpackung von PS5 und Xbox Series X

Visual Concepts hat die Lottokugeln ausgelesen und ermittelt, dass der New-Orleans-Pelicans-Spieler Zion Williamson auf dem Cover der Playstation-5- und Xbox-Series-X-Versionen von NBA 2K21 abgebildet wird. Aufgrund seiner Verletzung musste er sich lange schonen und konnte sich bislang leider noch nicht in Topform präsentieren, trotzdem scheint der Publisher 2K Sports an ihn zu glauben. Der junge Superstar stand bereits während der PS5-Enthüllungsshow im Mittelpunkt des ersten Trailers und er schließt sich Damian Lillard als einer der drei Cover-Athleten von NBA 2K21 an. Das bedeutet auch, dass uns noch ein Sportler in dieser Liste fehlt.

