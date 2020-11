NBA 2K21 bietet auf PS5 und Xbox Series massive MMO-Stadt mit vier Basketball-Clubs

Nachdem NBA 2K21 auf PS4 und Xbox One verfügbar wurde (und erneut nicht so gut ankam), wandten sich die Entwickler von Visual Concepts schnell der Next-Gen-Fassung zu. Schon früh wurde kommuniziert, dass die Version für Playstation 5 und die Xbox-Series-Familie als "brandneues" Spiel gehandhabt werde, mit verbesserten Grafiken, neuen Animationen und feineren Gameplay-Mechaniken.

Gestern haben wir einen Eindruck vom Mehrspieler-Spielplatz der Marke bekommen. Die Rubrik "Neighbourhood" wurde für die Next-Gen-Konsolen überarbeitet und gleicht nun einer modernen Stadt mit viel Neonreklame. Dieser Multiplayer-Bereich ist in vier Zonen eingeteilt, die ihr zu Fuß, mit dem Fahrrad oder stilecht auf dem Skateboard erkunden könnt. Neben NPCs, die verschiedene Herausforderungen für uns haben, werden wir immer wieder auf die MMO-Charaktere der anderen Spieler treffen. 2K Sports behauptet, dass "Hunderte" Menschen auf einem einzelnen Server miteinander agieren können.

You're watching Werben

Diese Areale werden kontinuierlich ausgebaut und unter rivalisierenden Organisatoren aufgeteilt, denn die Mitgliedschaften sind in NBA 2K21 wieder zurück. Nachdem euer eigener Sportler in die Pro 1 aufgestiegen ist, könnt ihr euch nämlich zwischen den North Side Knights, den South City Vipers, den Beasts of the East oder den Western Wildcats entscheiden.

Jeder Distrikt wird einen eigenen Bürgermeister (eine reale Person aus der Community) bekommen, über den die Spieler alle sechs Wochen abstimmen. Wer auch immer an der Spitze steht, darf das Erscheinungsbild der jeweiligen Zone beeinflussen und weitere kosmetische Anpassungen vornehmen. Wenn nicht überall Basketballplätze genutzt werden würden, könnte man fast vergessen, was man da eigentlich spielt.

Der Fokus auf kosmetische Veränderungen im Sims-Stil wird allerdings weiter wachsen, das hat 2K Sports bereits klargestellt. Im neuen Video werden die sportlichen Herausforderungen deshalb nur am Rande erwähnt, es geht primär um das, was diese vielen Geschäfte in ihren Theken zu liegen haben. Im neuen Blog der Entwickler bekommt ihr mehr Eindrücke zu all diesen Details.